Tornado Sorprende a Pobladores de Rafael Lara Grajales, Puebla; Así se Vio

La tarde de este lunes 18 de mayo de 2026 se registró un tornado clasificado como “no súper-celda” o “landspouts” que alertó a pobladores del municipio poblano de Rafael Lara Grajales.

El fenómeno meteorológico fue grabado por vecinos y conductores, quienes documentaron el avance de esta gran concentración de viento y polvo hasta su posterior disolución.

Se forma tornado “no súper-celda” en Rafael Lara Grajales, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:30 horas de este lunes cuando se registró un tornado clasificado como “no súper-celda” o “landspouts” en inmediaciones del valle Tepeaca-Rafael Lara Grajales.

El torbellino compuesto de viento y polvo avanzó por los campos de cultivo de la demarcación de Rafael Lara Grajales, lo que alertó a los vecinos de la zona ante la posibilidad que se acercara a la zona habitada.

Pobladores de la región y conductores que la cruzaban en sus vehículos lograron grabar este fenómeno meteorológico para que organizaciones especializadas en el país pudieran documentarlo.

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Captan tornado en Cuyoaco, ubicado en límites de Puebla y Veracruz

El pasado viernes 8 de mayo fue captado otro tornado, esta vez en el municipio poblano de Cuyoaco, en los límites con el estado de Veracruz que alertó a los pobladores.

El fenómeno meteorológico clasificado como “no súper-celda” o “landspouts” generó momentos de tensión por su cercanía a campos de cultivo y construcciones de dicha demarcación.

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Afortunadamente ni en el torbellino registrado en el municipio de Rafael Lara Grajales, ni en el reportado en Cuyoaco, se registraron personas lesionadas o daños materiales.

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Con información de N+

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