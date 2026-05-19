¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 19 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 19 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes la autopista amaneció sin eventos que afecten la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este martes 19 de mayo, hasta las 05:00 horas no se reportó ningún incidente en la autopista México-Querétaro.

Mientras que el lunes 18 de mayo, se informó lo siguiente:

02:12 horas : Carga vehicular en el km 88 , dirección CDMX, donde autoridades atienden choque por alcance múltiple e incendio, entre tracto camiones y una pick up.

: , dirección CDMX, donde autoridades atienden choque por alcance múltiple e incendio, entre tracto camiones y una pick up. 04:38 horas : Restablecimiento de la circulación en el km 88 , dirección CDMX, tras atención de accidente.

: , dirección CDMX, tras atención de accidente. 06:43 horas : Carga vehicular en el km 33 , dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

: , dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales. 06:44 horas : Carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán , en ambos sentidos, sin reporte de incidentes.

: , en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. 07:19 horas : Carga vehicular en el km 56 , dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

: , dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. 09:00 horas : Reducción de carriles del km 194 al 207 , dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

: , dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. 09:00 horas : Reducción de carriles del km 153 al 158 , dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

: , dirección CDMX, por labores de mantenimiento. 09:25 horas : Carga vehicular en el km 33 , dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

: , dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales. 12:00 horas: Presencia de manifestantes en la caseta de Tepotzotlán, en ambos sentidos, sin cierre a la circulación.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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