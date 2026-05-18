Fotos: Así Es el ‘Último Titán’, Un Dinosaurios Gigante, de los Más Grandes del Mundo

Un grupo de paleontólogos descubrió un dinosaurio gigante, conocido como el Último Titán, uno de los más grandes del mundo; aquí puedes ver en fotos cómo era el enorme ejemplar.

En el descubrimiento participaron expertos de la Universidad de Londres y de las Universidades Mahasarakham y Suranaree de Tailandia, donde ocurrió el hallazgo del dinosaurio gigante y habitó hace unos 120 millones de años.

Noticia relacionada: Descubren Nuevo Mosasaurio Depredador de Más de 70 Millones de Años en Coahuila

¿Cómo era el Último Titán?

De acuerdo con la publicación que se hizo en la revista Scientific Reports, el dinosaurio es el más grande que se ha encontrado en el sudeste de Asia.

El dinosaurio gigante es un cuello largo, de 27 metros de largo y 27 toneladas de peso, que fue bautizado como Nagatitan chaiyaphumensis.

Luego de que los paleontólogos analizaron la columna vertebral, las costillas, la pelvis y los huesos de las piernas, incluido un hueso de la pata delantera de 1.78 metros de largo, como la estatura de algunos humanos, el equipo de investigación estimó que el dinosaurio habría pesado 27 toneladas, aproximadamente lo mismo que nueve elefantes asiáticos adultos.

Hueso del dinosaurio gigante. Foto: Reuters

Los restos del dinosaurio gigante fueron hallados en la formación rocosa con restos de dinosaurios más recientes de Tailandia, mencionaron los investigadores, quienes apuntaron que es poco probable que las rocas más jóvenes, depositadas hacia el final de la era de los dinosaurios, contengan restos de otros ejemplares, ya que para entonces, la región se había convertido en un mar poco profundo, por lo que este podría ser el último o el más reciente saurópodo grande que se vaya a encontrar en la zona.

Los restos del Último Titan fueron encontrados en una en una formación geológica con fósiles de especies más recientes y su análisis ha permitido clasificarlo dentro de la familia de los gigantes que solo existieron en el continente asiático durante el Cretácico inferior.

En el Cretácico inferior, el ambiente habría sido árido o semiárido, un hábitat preferido para los saurópodos, que aparentemente prosperaban en estos entornos, aprovechando la superficie de sus largos cuellos y colas para disipar el calor y regular su temperatura corporal.

La zona donde se han encontrado este tipo de ejemplares también parecía formar parte de un sistema fluvial serpenteante, que habría sido el hogar de peces, tiburones de agua dulce y cocodrilos.

El Nagatitan se distingue de otras especies por una combinación de características únicas en su columna vertebral, la pelvis y las patas, y una reconstrucción a tamaño real del dinosaurio se exhibe ya en el Museo Thainosaurio de Asiatique, en Bangkok.

Tailandia posee una gran diversidad de fósiles de dinosaurios, posiblemente la tercera más abundante de Asia en cuanto a restos de dinosaurios, y desde que se nombró el primer dinosaurio hace 40 años, surgió una ola de paleontólogos que participan activamente en la investigación y promueven esta rama de la ciencia y su importancia, según destacado National Geographic, que se encargó del financiamiento del proyecto.

Así era el dinosaurio gigante que encontraron en Tailandia. Foto: Reuters

¿Qué significa Nagatitan chaiyaphumensis?

El nombre del dinosaurio Nagatitan chaiyaphumensis se refiere a Naga, una serpiente acuática mitológica del folclore tailandés y del sudeste asiático; "titán", que alude a los gigantes de la mitología griega; y chaiyaphumensis significa de Chaiyaphum, la provincia tailandesa donde se descubrieron los fósiles, detalló la Universidad de Londres.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE.

RMT