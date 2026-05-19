No Pases por Dr. Río de la Loza: Alternativa Vial por Bloqueo Extendido Que Ya Lleva 5 Días

Los bloqueos de calles en la Ciudad de México ya son muy comunes y este martes no es la excepción; en N+, te decimos cuáles son las alternativas viales por el cierre total en Dr. Río de la Loza, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de CDMX.

¿Qué está pasando en Dr. Río de la Loza?

Desde el viernes, 15 de mayo de 2026, un colectivo de mujeres comenzó con el bloqueo en Dr. Río de la Loza, a la altura de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, para exigir a las autoridades avances en sus carpetas de investigación relacionadas con violencia familiar.

En entrevista para N+, una de las manifestantes declaró que es una víctima de violencia familiar por parte de un policía de Investigación. “Mi carpeta no ha prosperado porque hay tráfico de influencias y siempre, como él me lo dijo: yo soy policía de Investigación, sé cómo, cuándo y dónde hacer las cosas”.

“Me amenazó de muerte, vivo aterrada”, afirmó la mujer.

Video: "Mi Carpeta no Ha Prosperado por Tráfico de Influencias" Manifestantes Bloquean Río de la Loza, CDMX

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¿Dónde es el bloqueo en Río de la Loza?

El bloqueo, que hoy cumple 5 días, inicia en la calle Dr. Carmona y Valle y se extiende a lo largo de Dr. Río de la Loza por casi 1 kilómetro, hasta Digna Ochoa y Plácido, donde se ubica la Fiscalía de CDMX.

Por el cierre en ambos sentidos, se registra caos vial en las inmediaciones del cerco de seguridad, implementado por patrullas de la Ciudad de México.

Alternativas viales por bloqueo en Río de la Loza

Para evitar el tráfico, puedes circular por las siguientes calles:

Eje 1 Poniente Cuauhtémoc

José María Vértiz

Eje 2 Sur

Avenida Chapultepec

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Con información de N+.

RMT