Bloqueo de Ganaderos Hoy: Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Toma tus precauciones: Varias manifestaciones continúan en la Ciudad de México y se suman otras más; en N+, te informamos dónde habrá bloqueo hoy, 19 de mayo de 2026, por la protesta de granaderos de varias partes de la República mexicana, en CDMX.

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Como te hemos informado en N+, el bloqueo en la Avenida Dr. Río de la Loza, entre Dr. Carmona y Niños Héroes, se mantiene hoy por quinto día consecutivo. Te recomendamos evitar la zona o circular por vías alternas.

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¿Por qué protestan los granaderos?

Un grupo de granaderos se manifestará hoy en Ciudad de México para presentar pruebas de presuntos actos de corrupción en el sector ganadero, como la existencia de un mercado negro de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA).

Los granaderos exigen a las autoridades que se tomen medidas al respecto, así como la atención de las problemáticas derivadas de la implementación del Registro Electrónico de Movilización (REEMO).

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¿Dónde habrá bloqueos hoy?

A partir de las 11:00 horas, los granaderos se concentrarán en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ubicada en la Avenida Municipio Libre 377, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con la agenda de manifestaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México.

La SSC no descartó afectación a las vialidades en las inmediaciones de la Sader, por la protesta de los granaderos de hoy.

Mapa de la Sader

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Con información de N+.

RMT