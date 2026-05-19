Marcha del IPN Hoy: Zona Afectada por Manifestación de Estudiantes del ‘Poli’

¡Toma precauciones! Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) nuevamente realizarán una manifestación en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 19 de mayo de 2026, por lo que se prevén afectaciones en distintos puntos de la capital mexicana.

Aquí te damos a conocer los puntos afectados por la protesta, para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

También puedes consultar todos los canales de N+ para enterarte sobre las otras movilizaciones de este martes, así como la situación de la red carretera y las vialidades capitalinas.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la manifestación de alumnos del Poli será en dos puntos diferentes; a continuación, te presentamos los detalles.

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Marcha del IPN en Cuauhtémoc

La primera manifestación será a las 10:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la comunidad politécnica se concentrará en la Estación Allende de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicada en Tacuba y Motolinía, colonia Centro Histórico

De ahí se trasladarán a la Secretaría de Educación Pública, donde entregarán un pliego petitorio a las autoridades educativas. En el documento se solicita:

Reconocimiento del movimiento estudiantil.

Revisión de presuntas irregularidades administrativas.

Fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional.

Mayor transparencia en los procesos académicos y administrativos.

Restitución de recursos institucionales.

Reincorporación de plazas docentes vacantes.

Protesta del IPN en GAM

Por otra parte, a las 14:30 horas, la comunidad politécnica realizará una nueva protesta pero en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los estudiantes se concentrarán en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, ubicada en avenida Luis Enrique Erro y Av. Wilfrido Massieu, colonia Zacatenco.

Lo anterior con la finalidad de realizar una asamblea interpolitécnica para definir los planes de acción ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación al pliego petitorio de demandas generales.

La SSC no descartó que los manifestantes realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la escuela.

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Con información de N+.

spb