Hallan Tumbas de la Época de Teotihuacan en Tula: Así Lucen los Enterramientos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó el hallazgo de una serie de enterramientos en Tula, Hidalgo, que será primordial para conocer las creencias, estructura social y cultura de sitios de la región que florecieron en el apogeo de Teotihuacan.

En un comunicado, detalló que en total se encontraron cinco tumbas similares a las de tiro, las cuales fueron descubiertas durante la excavación de un conjunto doméstico prehispánico, cercano a la comunidad de Ignacio de Zaragoza.

Lo anterior en el marco de las labores del equipo de salvamento arqueológico que acompaña los trabajos del tren de pasajeros México-Querétaro.

De acuerdo con el Instituto, la zona del hallazgo debió ser ocupada entre 225 y 550-600 d.C., con reocupaciones menores en el Posclásico Tardío.

Importancia del salvamento arqueológico

Sobre este tema, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que los hallazgos en Tula muestran la importancia del salvamento arqueológico para conocer, preservar y estudiar la memoria profunda de los territorios.

“Cada entierro, cada ofrenda y cada contexto recuperado por el INAH aporta información sobre las formas de vida, las creencias y la organización social de quienes habitaron esta región hace más de mil años, y confirma que el desarrollo de infraestructura puede ir acompañado de investigación rigurosa y cuidado del patrimonio”, dijo.

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Salvamento en ruta del Tren México-Querétaro

Según la información oficial, desde septiembre de 2025, un equipo del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro se ha concentrado en un espacio de 2 mil 400 metros cuadrados, que coincide con el trazo de la línea ferroviaria.

De acuerdo con la responsable en campo, la arqueóloga Laura Magallón Sandoval, los indicios se dieron al observar materiales dispersos en superficie, sobre todo restos de cerámica posclásica Coyotlatelco y Mexica (900-1521 d.C.), lo que condujo a realizar pozos de sondeo que evidenciaron desplantes de muros.

Así, se pudo determinar mediante excavaciones un patrón de pequeños conjuntos residenciales, conectados principalmente por patios, tanto centrales como a los costados, para el acceso a viviendas.

Hallazgo realizado por equipo de salvamento arqueológico. Foto: Secretaría de Cultura

Hallazgo de la época Teotihuacana

Los expertos indicaron que el sitio Ignacio Zaragoza tuvo reocupaciones en el periodo Posclásico Tardío, y la mayoría de los elementos están asociados a las fases Tlamimilolpan (225-350 d.C.) y Xolalpan (350-550 d.C.), en la época teotihuacana.

“El transcurso de mil 800 años y el prolongado uso del terreno para cultivo produjo la remoción de piedras de las viejas construcciones, de manera que ya solo quedan sus arranques”.

Dentro de las habitaciones se hallaron tanto cistas en superficie, como tumbas semejantes a las de tiro, excavadas en el tepetate.

Descubrimientos a detalle

Magallón Sandoval añadió que se han registrado más de una decena de enterramientos colectivos e individuales.

Se han recuperado osamentas completas e incompletas

completas e incompletas Principalmente huesos largos de las extremidades superiores o inferiores.

Datos preliminares señalan que los restos corresponden a individuos infantiles (por lo menos uno, de entre 8 y 11 años), juveniles y principalmente adultos.

Por su parte, la arqueóloga Juana Mitzi Serrano detalló que en una de las habitaciones se identificaron dos tumbas semejantes a las de tiro (llamadas así por el conducto vertical que remata en cámaras mortuorias): una, hacia el norte; y otra, al sur de la habitación.

La primera cuenta con dos cavidades con dirección este-oeste, y la segunda posee una sola cavidad, en dirección este.

Al interior de la tumba norte fueron recuperados los restos óseos de ocho individuos, en su mayoría adultos, y, asociados a ellos, 47 vasijas miniatura.

Como parte del ajuar de uno de ellos, se identificó una pequeña concha, parte de un pendiente de concha nácar, de forma semicircular, y una placa pequeña del mismo material. A su vez, en otra de las tumbas se hallaron vasos esgrafiados, los cuales fueron extraídos con tierra para realizar una microexcavación.

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Con información de N+.

spb