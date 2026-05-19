Marcha de Comerciantes Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Manifestación de Vendedores

Este martes, 19 de mayo de 2026, se realizó una protesta de comerciantes en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos los puntos afectados por manifestación, para que tomes precauciones.

Se trata de Integrantes de la Unión de Comerciantes y Romerías Tradicionales de la República Mexicana, A.C, así como del Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, quienes exigen:

Unión de Comerciantes y Romerías Tradicionales de la República Mexicana: Una audiencia con la alcaldesa de Venustiano Carranza a fin de que atienda su petición de ser reingresados a la zona donde ejercían el comercio informal, ubicada en la calle Cabañas, en las inmediaciones de los mercados “Mercado de La Merced” y “Mercado de Sonora”, antes del incendio ocurrido el pasado 21 de abril.

Comerciantes de los Mercados Públicos: Asamblea para dar a conocer los avances en las obras realizadas en los mercados públicos de la Ciudad de México, así como las necesidades que aún deben atenderse en cada uno de ellos.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 15 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Puntos afectados por manifestación

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Unión de Comerciantes y Romerías Tradicionales de la República Mexicana se reunirán a las 7:00 horas en dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, estos son:

Lugar 1: Anillo de Circunvalación y Avenida Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar 2: Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. 20 de Noviembre, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Edificio de Gobierno.

Mientras que los Comerciantes de los Mercados Públicos se reunirán a las 18:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar: Mercado “Martínez de la Torre” en Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+

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