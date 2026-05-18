Trump Afirma Estar "Preocupado" por Nuevo Brote de Ébola en El Congo

El presidente Donald Trump expresó este lunes 18 de mayo de 2026 su preocupación por el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo tras el caso positivo de un estadounidense.

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"Me preocupa todo, pero sin duda me preocupa", dijo Trump al ser preguntado sobre el ébola durante un evento en la Casa Blanca, transmitido por TrumpRx, el sitio web de su administración dedicado a la venta de medicamentos.

“Creo que por ahora se ha limitado a África, pero ha habido un brote”, afirmó sobre la enfermedad.

¿Ébola es una emergencia de salud pública mundial?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el lunes que un estadounidense dio positivo por ébola mientras se encontraba en la República Democrática del Congo.

Un día antes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la propagación del virus causante del ébola, conocido como Bundibugyo, que actualmente se encuentra en la República Democrática del Congo y Uganda, constituye una emergencia de salud pública mundial.

La OMS especificó que «no cumple con los criterios de emergencia pandémica», según lo define el Reglamento Sanitario Internacional.

EUA activa asistencia humanitaria y financiera por ébola

El Gobierno de Estados Unidos activó este lunes 18 de mayo de 2026 un amplio dispositivo interinstitucional para responder al brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo y Uganda, con el objetivo de contener la propagación del virus y reducir el riesgo de expansión internacional.

El Departamento de Estado informó que, en las primeras 24 horas tras la confirmación de casos, se puso en marcha una célula de coordinación en Washington, junto con un sistema de gestión de incidentes que integra a varias agencias federales.

En el ámbito financiero, Estados Unidos anunció la movilización inicial de trece millones de dólares para apoyar la respuesta inmediata en los países afectados. Se aseguró que estos fondos se destinarán a vigilancia epidemiológica, fortalecimiento de laboratorios, comunicación de riesgos y mejora de la capacidad de atención clínica, además de complementar programas bilaterales ya existentes.

El anuncio llegó luego de que un ciudadano estadounidense contrajera ébola en la República Democrática del Congo. En paralelo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que el paciente será trasladado a Alemania para recibir tratamiento especializado.

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Con información de N+

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