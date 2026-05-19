¿Cómo se Contagia el Ébola? Infórmate Aquí si Es Curable y si Existe Vacuna contra la Enfermedad

Hay alerta sanitaria por ébola y si te preocupa esta enfermedad, en N+ te informamos cómo se contagia, qué pasa con la cura y si ya existe alguna vacuna que pueda ayudar.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay preocupación internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo, debido a que se han multiplicado los casos sospechosos y las muertes relacionadas con la enfermedad.

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De acuerdo con autoridades sanitarias, el brote está vinculado a la variante Bundibugyo del virus del ébola, una cepa poco común para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados de manera específica. Hasta ahora, se han reportado más de 500 casos sospechosos y al menos 130 muertes en la región afectada.

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¿Cómo se contagia el ébola y cuáles son los síntomas?

El virus del ébola se transmite principalmente por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas, como sangre, sudor, vómito, saliva, orina y heces.

Los grupos con mayor riesgo de contagio son el personal médico y de enfermería, familiares que cuidan pacientes enfermos, personas que participan en funerales o manipulan cuerpos infectados e individuos expuestos sin protección a fluidos contaminados.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades tropicales, lo que dificulta una detección temprana. Entre los principales signos se encuentran:

Fiebre alta.

Dolor muscular.

Debilidad intensa.

Dolor de cabeza.

Vómito y diarrea.

Sangrados internos o externos en casos graves.

Autoridades sanitarias reconocieron que, en los primeros días del brote en Congo, algunos pacientes fueron diagnosticados erróneamente con malaria debido a que los laboratorios estaban preparados para detectar únicamente la variante Zaire del virus.

¿El ébola es curable y hay vacunas?

Actualmente no existe una cura definitiva para la variante Bundibugyo; sin embargo, los médicos pueden reducir el riesgo de muerte mediante atención de soporte intensiva. El tratamiento incluye:

Hidratación intravenosa y oral.

Monitoreo constante de signos vitales.

Control de infecciones secundarias.

Aislamiento médico.

La vacuna aprobada previamente contra el ébola fue diseñada para la variante Zaire y no protege contra la cepa Bundibugyo detectada en el actual brote.

No obstante, la OMS informó que ya trabaja junto con instituciones internacionales y especialistas de la Universidad de Oxford en el desarrollo de posibles vacunas y moléculas experimentales.

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