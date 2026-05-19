Aviso Importante por Ébola: Esto Dijeron las Autoridades Mexicanas Sobre Alerta de Viaje

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 19 de mayo de 2026, de la presidenta Claudia Sheinbaum, dieron un aviso sobre el virus del ébola, que ha causado alerta a nivel internacional.

De acuerdo con David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, el ébola se contagia por medio de diferentes secreciones; enfatizó que la Secretaría de Salud emitió una alerta de viaje por esta enfermedad.

Video: Secretaría de Salud Emite Aviso Preventivo por Reciente Brote de Ébola

"La Secretaría de Salud ha emitido una alerta de viaje por ébola, de tal manera que cuando una persona viaja al Congo o ciertas partes de África, ahí es importante estar pendiente que no ocurra un caso y hay vigilancia epidemiológica por si alguien viaja al país", señaló.

Cabe señalar que además de la vigilancia epidemiológica, hay una guía para que el personal de salud tenga las herramientas para actuar en caso de que se detecten casos. Toma en cuenta que en N+ te indicamos cuáles son los síntomas de la enfermedad: ¿Cómo se Contagia el Ébola? Infórmate Aquí si Es Curable y si Existe Vacuna contra la Enfermedad.

Considera que la variante Bundibugyo se propaga de forma similar a otras cepas del ébola, por lo que las medidas de aislamiento y protección siguen siendo fundamentales para contener el brote.



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