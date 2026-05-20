OMS Registra 600 Casos de Ébola; Descarta Emergencia Pandémica a Nivel Mundial.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que hay 600 casos y 139 muertes sospechosas de ébola, y aunque el riesgo es "alto" en la República Democrática del Congo y Uganda, aseguró que a escala mundial la amenaza es baja, por lo que no representa una “emergencia pandémica”.

Tedros ‌Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS, indicó que se espera que las cifras aumenten, dado el ⁠tiempo que el virus estuvo circulando antes de que ‌se detectara el brote.

Pero oficialmente, solo se han confirmado 51 casos. Eso "coincide en que la situación constituye una emergencia de salud pública internacional, aunque no una emergencia pandémica", señaló el director general de la OMS en rueda de prensa.

El Comité de ‌Emergencias de la ⁠agencia de la ONU se reunió el martes en Ginebra y confirmó el alcance del nuevo brote de ébola de ​la ​rara ‌cepa Bundibugyo.

El funcionario declaró la emergencia el fin de semana, la primera vez que un director de la OMS ha dado ese paso ‌sin consultar primero a los expertos, ⁠debido a la urgencia de la situación, según ​explicó.

"La OMS cuenta con un equipo sobre el terreno apoyando a las autoridades nacionales en la respuesta. Hemos desplegado personal, suministros y fondos para respaldar nuestra actuación", añadió Tedros.

Video: OMS Informa que se Están Desarrollando Vacunas para Contener el Actual Brote de Ébola.

¿Dónde fueron los casos confirmados?

Los 51 casos confirmados fueron en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, en el norte de República Democrática del Congo (RDC), "aunque sabemos que la magnitud de la epidemia es mucho mayor", afirmó Tedros.

Uganda también reportó al organismo de salud de Naciones Unidas dos casos confirmados en Kampala, la capital del país, agregó.

Por otro lado, el director de la OMS ecordó que no existen vacunas ni tratamientos aprobados para la variante del virus.

Asimismo, reiteró que se teme que las muertes aumenten por factores como los contagios detectados en zonas urbanas, la detección de algunos de ellos entre trabajadores sanitarios, y el importante movimiento de población en las áreas afectadas, incluidos desplazados internos por los conflictos.

Tedros subrayó que un ciudadano estadounidense que trabajaba en la RDC es uno de los positivos confirmados y ha sido trasladado a Alemania para ser tratado.

Agregó que la OMS ha aprobado destinar 3.9 millones de dólares de sus fondos para emergencias con el fin de responder al brote.

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Con información de Agencias

ASJ