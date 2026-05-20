Ataca Enjambre de Abejas Alteradas a 100 Personas en Telesecundaria de Cuautla, Morelos.

Un enjambre de "abejas alteradas" atacó a cerca de 100 personas en una escuela telesecundaria de Cuautla, Morelos, donde nueve víctimas tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de las picaduras, informaron autoridades locales.

Policías, bomberos y personal de Protección Civil acudieron al rescate de los estudiantes y profesores del plantel ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, de donde evacuaron a más de 300 alumnos la mañana de este martes 19 de mayo.

En un comunicado, el ayuntamiento de Cuautla detalló que agentes atendieron un reporte por la presencia del enjambre en la telesecundaria "Álvaro Gálvez y Fuentes", pero a su arribo, ya habían salido todos siguiendo los protocolos establecidos. Sin embargo, personal médico valoró a quienes padecieron las punciones.

"Paramédicos adscritos al Departamento de Bomberos realizaron labores de valoración y atención prehospitalaria a personas afectadas por picaduras de abeja, contabilizando aproximadamente 100 personas atendidas", se indicó.

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"Derivado de la valoración médica, nueve personas fueron trasladadas a diferentes unidades hospitalarias únicamente para observación y monitoreo preventivo, sin que hasta el momento se reporten pacientes en estado delicado de salud", agregó.

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¿Cómo fue el caos?

Raúl Aguirre Espitia, encargado de despacho del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, informó posteriormente que todos los alumnos se encontraban fuera de peligro y detalló que las abejas no tienen su colmena cerca del centro escolar.

"Fueron enjambres estacionarios, es decir, pasaron, se quedaron un momento ahí, después se retiran, no están permanentes en la escuela", respondió a medios locales.

Añadió que los afectados sufrieron picaduras, pero no había reportes de alguna "incidencia grave". Apuntó que el desalojo fue para evitar mayor riesgo, pues se tuvo un caso similar en Jiutepec, aunque no dio más detalles.

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Los afectados pasaron momentos de pánico. En fotografías difundidas se ve que algunos estudiantes estaban sobre banquetas, mientras eran atendidos. Vecinos se sumaron al resguardo. El gobierno de Cuautla dijo que en total se evacuó a 315 alumnos, 10 docentes y 10 personas flotantes.

"Se solicitó a vecinos ubicados dentro de un radio aproximado de 300 metros permanecer al interior de sus viviendas mientras se desarrollaban las maniobras de control del enjambre", añadió.

Asimismo, pidió a la población no acercarse ni intentar retirar enjambres o panales y reportar cualquier caso a las autoridades.

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ASJ