Lluvias en el Valle de México Dejan Inundaciones, Árboles Caídos y Cortocircuitos

Las lluvias en el Valle de México volvieron a dejar casas y vialidades inundadas, árboles caídos, cortocircuitos, encharcamientos y hasta el colapso del techo de un gimnasio este martes 19 de mayo. Nuevamente un caos durante la tarde y la noche.

En la Ciudad de México, autoridades activaron la alerta amarilla y e indicaron que las precipitaciones fueron de intensidad moderada. Sin embargo, eso bastó para que los capitalinos volvieran a sufrir por los mismos problemas y que parecen no tener fin.

Hasta las 22:00 horas, el gobierno de Clara Brugada reportó que las lluvias generaron un volumen de precipitación acumulada de 6.4 millones de metros cúbicos, agua suficiente para llenar 2 mil 560 albercas olímpicas. Una hora después, persistían los chubascos y se advirtió que así seguiría hasta la madrugada.

Las principales afectaciones se registraron en la alcaldía Iztapalapa, donde cayó granizo. Igual hubo encharcamientos de gran magnitud en Tláhuac, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Al sumar los reportes de Protección Civil y de Bomberos, se contabilizaron al menos 20 árboles caídos. Asimismo, se reportaron cinco cortocircuitos. Hasta el corte de las 20:00 horas, solo habían atendido 11 puntos con anegaciones y cuatro domicilios inundados.

Las zonas con mayores encharcamientos fueron: Periférico y Cañaverales, Granjas Copa, alcaldía Tlalpan; avenida Texcoco y Octavio Paz, UH Solidaridad, Iztapalapa; Filadelfia y Nueva York, Nápoles, Benito Juárez; avenida 412 y calle 1517, colonia San Juan de Aragón sexta sección, Gustavo A. Madero.

Inundaciones en Iztapalapa y Coyoacán

En Iztapalapa tres inmuebles fueron afectados, uno de ellos en Avenida del Árbol, cuyo tirante alcanzó los 20 centímetros en la parte más profunda, afectando una cisterna y el patio de una vivienda. Dos casas de la calle Paraje Meyehualco, esquina avenida Insurgentes, colonia Reforma Política, fueron afectadas ante la acumulación de agua que alcanzó un tirante de 25 centímetros.

En la Calzada Ermita Iztapalapa esquina con avenida Las Torres, así como en Calle 8 Sur esquina San Lorenzo, el gobierno capitalino desplegó equipos hidroneumáticos para mejorar el funcionamiento de la red hidráulica.

Ahí se formaron severas anegaciones que afectaron el paso de peatones y vehículos. Elementos de la policía apoyaron con patrullas en el traslado de personas para que pudieran cruzar la zona inundada. Sobre la calzada Ignacio Zaraoza igual hubo daños.

En Coyoacán, una vivienda edificada a desnivel, de la calle León García, fue afectada al registrar un tirante de 80 centímetros y no contar con cárcamo, que afectó el patio y un cuarto de 16 metros cuadrados.

En la calle General Mariano Escobedo esquina Spencer, colonia Rincón del Bosque, en la Miguel Hidalgo, cayó un árbol de 2.5 metros de longitud, que no provocó afectaciones ni personas lesionadas, por lo que procedió a seccionar el tronco y se programó su retiro.

Además, una rama de 8 metros de largo, que se desprendió de un árbol de 25 metros, cayó en la calle Colima, esquina Orizaba, colonia Roma Norte, provocando afectaciones a la techumbre en vía pública, elaborada de madera y láminas de policarbonato. No hubo lesionados ni daños colaterales.

Caos en Valle de Chalco, Toluca, Atlacomulco...

En Valle de Chalco, varios puntos de la avenida Cuauhtémoc se inundaron. El nivel del agua llegó hasta la cintura de las personas. Elementos de Protección Civil destaparon coladeras para que bajara el nivel.

La lluvia y granizada también causaron daños en un gimnasio en Atlacomulco. En las imágenes difundidas se observa cómo colapsa parte del techo y empieza a filtrarse el agua. Todo esto, ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar.

Personal de emergencias del Estado de México rescató a las personas que quedaron varadas en las inundaciones en la autopista México-Puebla, a la altura de Valle de Chalco.

Con pipas y patrullas, elementos de bomberos y Protección Civil auxiliaron a aproximadamente 80 personas en las inmediaciones de la estación Cuauhtémoc del Trolebús. Al menos 40 de los afectados iban en un camión que quedó atrapado en los carriles laterales, después de evadir las señalizaciones e intentar cruzar la vía.

Fue necesario un camión Vactor para disminuir el nivel del agua, que llegó hasta las rodillas del personal de emergencia

En Ixtlahuaca, al norte de Toluca, también cayó una intensa granizada que cubrió de blanco las calles. La corriente de agua arrastró el hielo. También hubo descenso en la temperatura y las precipitaciones estuvieron acompañadas de actividad eléctrica.

En el centro de Toluca hubo una gran acumulación de agua, lo cual complicó el tránsito vehicular en la zona. Los peatones tampoco podían caminar, ya que el agua alcanzaba prácticamente el nivel de las banquetas.

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ASJ