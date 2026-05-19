Desaparece Mujer tras Acudir a Consulta en Clínica de Belleza en Puebla
N+
Familiares de Blanca exigen la pronta localización, después que salió a la luz un video donde se muestra a tres personas subiendo un bulto a un coche.
COMPARTE:
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Puebla activó una ficha por la desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien presuntamente estuvo por última vez en una clínica de belleza llamada Detox ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista.
Autoridades realizan las investigaciones a través del Protocolo Alba, el cual está centrado en la desaparición de mujeres y niñas. Se sabe que la mujer iba acompañada de su esposo, quien la esperaba afuera del establecimiento en la Calzada Zavaleta.
Notica relacionada: Muere Bebé Recién Nacido tras Presunta Negligencia Médica en Clínica Privada de Puebla
Revelan video donde Blanca Adriana podría haber sido ocultada en estado inconsciente
Presuntamente los encargados de la clínica salieron a pedirle a su esposo que comprara una faja específica, por lo que se alejó de la clínica por un lapso aproximado de media hora. Cuando regresó la clínica estaba cerrada y dejó de recibir respuesta de Blanca Adriana y del personal de la clínica Detox.
Familiares de Blanca Adriana Vázquez Montiel exigen la pronta localización, después que salió a la luz un video de cámaras de seguridad, donde se muestra a tres personas subiendo un bulto a un automóvil.
La víctima tiene 37 años de edad, cabello largo, lacio, negro, cara ovalada y, como señas particulares, posee un tatuaje de tres centímetros en forma de beso ubicado en la nuca y un lunar de aproximadamente un centímetro en la pierna derecha.
Historias recomendadas:
- Falsa Químico Farmacobióloga Enfrenta la Justicia en Puebla: Usurpaba Profesión en Laboratorio
- De Falsa Psiquiatra a Líder Religiosa: Marilyn Cote Da Clases de Catecismo en la Cárcel
- Mujer Huye Corriendo de Falsa Entrevista de Trabajo en Puebla
Con información de N+
JAPR