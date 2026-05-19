Desaparece Mujer tras Acudir a Consulta en Clínica de Belleza en Puebla

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Puebla activó una ficha por la desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien presuntamente estuvo por última vez en una clínica de belleza llamada Detox ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista.

Autoridades realizan las investigaciones a través del Protocolo Alba, el cual está centrado en la desaparición de mujeres y niñas. Se sabe que la mujer iba acompañada de su esposo, quien la esperaba afuera del establecimiento en la Calzada Zavaleta.

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Revelan video donde Blanca Adriana podría haber sido ocultada en estado inconsciente

Presuntamente los encargados de la clínica salieron a pedirle a su esposo que comprara una faja específica, por lo que se alejó de la clínica por un lapso aproximado de media hora. Cuando regresó la clínica estaba cerrada y dejó de recibir respuesta de Blanca Adriana y del personal de la clínica Detox.

Familiares de Blanca Adriana Vázquez Montiel exigen la pronta localización, después que salió a la luz un video de cámaras de seguridad, donde se muestra a tres personas subiendo un bulto a un automóvil.

Blanca Adriana Vázquez Montiel Desapareció tras Consulta en Clínica de Puebla

La víctima tiene 37 años de edad, cabello largo, lacio, negro, cara ovalada y, como señas particulares, posee un tatuaje de tres centímetros en forma de beso ubicado en la nuca y un lunar de aproximadamente un centímetro en la pierna derecha.

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Con información de N+

JAPR