Muere Bebé Recién Nacido tras Presunta Negligencia Médica en Clínica Privada de Puebla

Familiares acusan presunta negligencia médica en contra de la Clínica Nueva Esperanza de la ciudad de Puebla, luego de la muerte de un bebé recién nacido sucedida este 2 de octubre.

La madre del menor dio a luz en la unidad médica ubicada en la calle 133 Oriente de la colonia Segunda Ampliación Guadalupe Hidalgo, sin embargo, el hecho pronto se tornó en tragedia luego de la presunta falta de atención por parte del personal.

Todo comenzó después del parto, la mamá notó que su bebé se estaba tornando morado por lo que solicitó el apoyo de la pediatra, pero de acuerdo a los familiares, personal de la clínica les indicó que era normal.

Familia acusa a Clínica de drenar a bebé con bolsa de guantes de látex

El tiempo pasaba y el color no disminuía por lo que médicos decidieron drenarlo y llevarlo a una incubadora; Aquí es donde los afectados acusan de una presunta negligencia, pues aseguran que el pequeño fue drenado con una envoltura de plástico de unos guates de látex y que la incubadora no era apta para el bebé.

Personal de la Clínica Nueva Esperanza le pidió a las familiares que solicitaran una ambulancia para que el menor fue trasladado al Hospital de La Margarita del IMSS debido a las complicaciones.

Muere bebé en Clínica Nueva Esperanza y presuntamente le avisan media hora después a la familia

Lilia, tía del bebé, mencionó que llamó a la ambulancia para poder atender al recién nacido, sin embargo, al llegar, paramédicos le informaron que ya tenía al rededor de media hora que el bebé había muerto, esto agregó.

Ellos dan fe de que el bebé ya había fallecido media hora antes

La familia consternada porque la clínica no les aviso de inmediato el descenso del menor, pidió que se les entregara su certificado de defunción y conocer las causas del fallecimiento.

Suspenden clínica privada por presunta negligencia en muerte de bebé. Foto: Franco Arteaga | N+

Padres de bebé se niegan a firmar acta de defunción tras presuntas irregularidades

De acuerdo a la tía del menor, la Clínica Nueva Esperanza les pidió a los padres que firmaran el acta de defunción como si el bebé hubiera fallecido en la casa de la madre por muerte de cuna, esto mencionó.

Iban a expedir el acta de defunción con su funeraria de confianza y a la mamá y al papá les dijeron que el tramite lo iba a absolver el hospital pero que en el acta de defunción iban a poner que el bebé había fallecido en el domicilio particular de la mamá, por muerte de cuna.

Además, asegura que les pidieron que se retiraran del lugar con el cadáver, por lo que decidieron darle aviso a las autoridades para investigar más a fondo el caso debido a estas presuntas irregularidades.

Los afectados decidieron permanecer la noche en el lugar en espera de la llegada de agentes del Ministerio Público quienes se presentaron hasta este viernes 3 de octubre.

Suspenden Clínica Privada en Puebla por Varias Irregularidades

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) arribaron al sitio para recabar evidencias y dar inicio con una carpeta de investigación.

Además, trasladaron el cuerpo del bebé al anfiteatro en donde le aplicaran la necropsia de ley para conocer las causas exactas de la muerte y poder determinar responsabilidades.

Suspenden actividades de la Clínica Nueva Esperanza en Puebla por presuntos caso de negligencia

A través de un comunicado, la Secretaria de Salud dio a conocer que tras una inspección se identificaron incumplimientos a la normativa sanitaria vigente por lo que se llevó a cabo la suspensión total temporal de trabajos y servicios de la Clínica Nueva Esperanza ubicada en la colonia Guadalupe Hidalgo.

El titular de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), Dr. Luis Alejandro Tabe, fue notificado del caso por lo que pidió el expediente del menor para deslindar o fincar las responsabilidades correspondientes.

Dicha clínica permanecerá sin actividades hasta que se subsane las irregularidades identificadas luego del fallecimiento de un recién nacido para garantizar la salud y derechos de los usuarios.

