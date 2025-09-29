Bebé Sufre Lesión en la Cabeza con una Posible Bala en Puebla; Necesitó Traslado en Helicóptero

Un bebé resultó herido en la cabeza por un probable proyectil, por lo que necesitó su traslado en ambulancia aérea desde el Hospital General de Huauchinango al Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla.

El pasado 27 de septiembre un menor resultó con una lesión en el cráneo por una posible bala lanzada al aire en el municipio de Naupan, sin embargo, tampoco descartan que la herida se haya causado por la caída de un coehetón.

Luego del accidente se solicitó el apoyo de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) quienes acudieron a darle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al nosocomio de Huauchinango debido a la gravedad de la herida.

Atienden a bebé herido en la cabeza en Puebla. Foto: Cristóbal Lobato | N+

A pesar de los esfuerzos, el pequeño necesitaba de equipo especializado para su atención por lo que fue necesario su traslado a la capital poblana.

Noticia relacionada: Trasladan Vía Aérea a un Hospital de Puebla a una Mujer Después de Tener a su Bebé

Gobierno de Puebla confirma traslado de bebé en helicóptero tras lesión en la cabeza

El Gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, confirmó el arribo de un bebé desde Huauchinango al Hospital General del Sur con la ayuda del helicóptero para recibir atención médica especializada.

Ayer un bebé fue traslado en ambulancia aérea porque alguien soltó un cohetón o una posible bala y le cayó a un menor, a un bebé y fue internado en la ciudad de Puebla, en el Hospital del sur, entonces tenemos un gran equipo que atiende cualquier tipo de contingencias.

Además, el Secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala, mencionó que los familiares del menor cuentan con el apoyo necesario para que se atienda al menor sin demora y con los recursos necesarios.

Investigan caso de bebé con lesión en el cráneo sucedido en Naupan, Puebla

Las autoridades agregaron que el bebé ingresó exitosamente al Hospital General del Sur y que se garantizó su cuidado en todo momento.

Disparan al Coche de una Familia y Matan a un Bebé A Bordo

Los padres del bebé fueron entrevistados por las autoridades para llevar acabo las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer quién fue el responsable de lanzar el proyectil que le cayó en la cabeza al menor, ni cómo fueron los hechos, sin embargo, se espera más información en los próximos día por parte de las autoridades judiciales.

Historias recomendadas:

Con información de Cristóbal Lobato

MCS