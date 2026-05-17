Falsa Químico Farmacobióloga Enfrenta la Justicia en Puebla: Usurpaba Profesión en Laboratorio

Una mujer identificada como María Concepción "N" de 57 años, enfrenta la justicia por su probable responsabilidad en el delito de usurpación de profesión, en el Complejo Médico Sur de la Colonia Guadalupe Hidalgo en Puebla.

Derivado de hechos registrados en la capital poblana, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de comparecencia en contra de la mujer, quien se hizo pasar por químico farmacobióloga.

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Cumple Fiscalía de Puebla orden de comparecencia por usurpación de profesión en Puebla

De acuerdo con el reporte oficial, entre los años 2018 y 2025 la hoy imputada presuntamente se ostentó como Químico Farmacobióloga sin contar con título legal ni cédula profesional.

María Concepción "N" se desempeñaba con actividades propias de dicha profesión en el área de microbiología de alimentos del Laboratorio de Salud Pública del Estado de Puebla.

María Concepción "N" enfrenta la justicia por ejercer sin cédula profesional

Después de diversos actos de investigación desarrollados por la Unidad de Apoyo Policial de Combate a la Corrupción, el pasado 13 de mayo de 2026 agentes investigadores dieron cumplimiento al mandato judicial en inmediaciones del laboratorio del Complejo Médico Sur.

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La Fiscalía de Puebla continúa con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades conforme a derecho, de la mujer que laboraba en dicho laboratorio de la colonia Guadalupe Hidalgo, en Puebla.

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Con información de N+

JAPR