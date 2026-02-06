Falsa Psiquiatra Marilyn "N" Fue Vinculada a Proceso por Presunta Prescripción Médica Indebida

Derivado de nuevas investigaciones de casos denunciados en contra de Marilyn "N", fue vinculada a proceso la mujer responsable del delito de usurpación de funciones. Dos denunciantes señalaron a la falsa psiquiatra de Puebla por proporcionar atención psiquiátrica y prescribir medicamento controlado a pacientes.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) se expusieron diversos datos de prueba ante la autoridad judicial, logrando su vinculación a proceso de Marilyn "N", después de diversas denuncias principalmente de sus pacientes.

Logra Fiscalía de Puebla la vinculación a proceso de Marilyn "N" por presunta prescripción indebida de medicamentos

Una mujer denunciante manifestó ante el agente del Ministerio Público que el pasado 11 de marzo de 2019, se presentó en el consultorio ubicado en la calle 16 sur número 1308 de la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla, donde fue atendida por la hoy imputada, quien presuntamente la diagnosticó con un trastorno mental y le suministró medicamento controlado.

En el segundo caso, la víctima manifestó ante el agente del Ministerio Público que el 29 de agosto de 2024, se presentó en el consultorio 1706, ubicado en el Piso 17 de las Torres Médicas II, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, donde fue atendida por Marilyn "N", quien presuntamente la diagnosticó con ansiedad y depresión, proporcionándole un tratamiento médico por un periodo de cinco meses.

Pacientes de Marilyn "N" denunciaron a la falsa psiquiatra de Puebla por mal diagnóstico de salud mental

Ambas acusaciones fueron judicializadas en carpetas de investigación, y se presentaron diversos datos de prueba durante la Audiencia Inicial, los cuales, al ser valorados por el Juez de Control, permitieron determinar la vinculación a proceso de Marilyn "N", por lo que deberá permanecer con prisión preventiva como medida cautelar.

