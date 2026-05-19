Se Reúnen Xi y Putin en China: Defienden Orden Internacional Justo y Relación Inquebrantable.

El presidente chino, Xi Jinping, se reúne con su homólogo Vladimir Putin en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, donde elogió el caracter "inquebrantable" de la relación bilateral, mientras el mandatario ruso dijo que ambos defienden un "orden internacional justo".

"Si las relaciones chinorusas han alcanzado un nivel tan alto, paso a paso, es porque hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas", dijo Xi a Putin al inicio de sus conversaciones, según la agencia de noticias Xinhua.

El encuentro en China se da una semana después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump.

Por su parte, Putin declaró ante Xi que Rusia y China defienden "el desarrollo de un orden internacional justo".

Según el presidente ruso, Pekín y Moscú desempeñan un papel "fundamental" en el ámbito internacional y sus relaciones bilaterales han mantenido un desarrollo "estable" pese a lo describió como "algunos factores desfavorables" en la coyuntura global.

El presidente de China, Xi Jinping, ofreció una ceremonia de bienvenida para su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, afuera del Gran Palacio del Pueblo, en el centro de Beijing.



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Ambos líderes se encontraron en un contexto de múltiples crisis que afectan directamente a sus países, como las amenazas de reanudación de las hostilidades en el Golfo, la continuación del conflicto en Ucrania o tensiones en el comercio y el suministro de hidrocarburos.

Xi advirtió, precisamente, que una reanudación de los combates en Medio Oriente sería "inoportuna".

Video: Vladimir Putin Llega a China: ¿Qué Temas va a Tratar con Xi Jinping?

Sonriente, el presidente chino recibió minutos antes a Putin con un cálido apretón de manos al pie de las escaleras del Gran Salón del Pueblo, sede del poder en el corazón de la capital.

Los líderes de los dos gigantes escucharon sus himnos, pasaron revista a una guardia militar y a un grupo de niños que saltaban al grito de "bienvenido, bienvenido" y agitaban banderas de ambos países.

Resonó una salva de cañones, en una puesta en escena muy similar a la de la pomposa bienvenida que se le dio Trump.

Xi y Putin, quienes se llaman comúnmente "viejo amigo" o "querido amigo", ya se han reunido casi 40 veces a lo largo de más de 13 años de ejercicio simultáneo del poder, se sentaron luego a la mesa de conversaciones, con la visita del magnate republicano entre los diversos temas de interés común.

Se espera que además aborden la guerra que Rusia libra en Ucrania, aunque los analistas consideran poco probable que Xi presione a Putin.

También podría mencionarse el proyecto del gran gasoducto "Fuerza de Siberia 2", que conectaría las mayores reservas de gas natural de Rusia en el norte de Siberia con China.

Es un proyecto fundamental para Rusia, que ve en él una salida para sus hidrocarburos, a los que Europa ha dado la espalda tras la invasión de Ucrania. Pero su realización se está demorando.

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Con información de Agencias

ASJ