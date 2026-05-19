Segob Llama al Diálogo Ante Mega Marcha de Transportistas y Campesinos Este 20 de Mayo en CDMX

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado al diálogo ante la Mega Marcha de Transportistas y Campesinos convocada para este miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México, donde se espera la participación de miles de personas provenientes de distintos estados del país.

A través de un comunicado, la dependencia federal reiteró su disposición permanente para atender las demandas de los sectores transportista y agrícola mediante mesas de trabajo y canales institucionales abiertos.

Segob informó que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, mantiene comunicación constante con los representantes de ambas organizaciones para dar seguimiento a sus planteamientos y buscar soluciones dentro del ámbito de competencia de las dependencias involucradas.

La dependencia también pidió que cualquier manifestación se realice de manera pacífica y sin afectar a terceros, evitando bloqueos que interrumpan el libre tránsito, el abasto, la actividad económica y la vida cotidiana de la población.

“Se reconoce plenamente el derecho a la libre manifestación, pero también es importante garantizar la convivencia de los derechos de todas y todos”, señaló la Secretaría de Gobernación.

Megamarcha de Transportistas y Campesinos

A qué hora será la mega marcha en CDMX

La movilización comenzará a las 9:00 de la mañana y es convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

De acuerdo con David Estévez Gamboa, se prevé la participación de entre 6 mil y 10 mil personas provenientes de al menos 20 estados del país.

Entre los contingentes se sumarán transportistas, agricultores, madres buscadoras y organizaciones civiles afines al movimiento, quienes buscan visibilizar demandas relacionadas con el campo, la seguridad y el transporte.

A diferencia de otras protestas, los organizadores aseguraron que no ingresarán tractocamiones ni unidades pesadas a la capital. La movilización se realizará a pie para evitar un colapso vial mayor en la Ciudad de México.

No obstante, las autoridades prevén afectaciones en las principales vialidades de acceso a la capital, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y mantenerse atentos a los reportes de tránsito.

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