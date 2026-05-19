Mega Marcha de Transportistas Mañana, 20 de Mayo: Estados que se Suman a las Protestas en CDMX

La Ciudad de México será escenario de una nueva movilización masiva este miércoles 20 de mayo de 2026, cuando integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) realicen una Mega Marcha de Transportistas y Campesinos para exigir atención a diversas demandas sociales y productivas.

De acuerdo con David Estévez Gamboa, líder nacional de ANTAC, se prevé la participación de entre 6 mil y 10 mil personas provenientes de al menos 20 estados del país. Entre los contingentes habrá transportistas, agricultores, madres buscadoras y organizaciones civiles afines al movimiento.

A diferencia de otras protestas, los organizadores informaron que los transportistas no ingresarán con unidades pesadas a la capital, con el objetivo de evitar un colapso vial en la CDMX. La movilización se realizará a pie.

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La concentración está convocada en el Ángel de la Independencia, desde donde los manifestantes marcharán hacia el Senado de la República, en Paseo de la Reforma.

¿Qué exigen los transportistas y campesinos?

Los participantes señalaron que la Mega Marcha de Transportistas busca visibilizar problemáticas que afectan al sector productivo y a la población en general. Entre sus principales demandas destacan:

Mayor seguridad en carreteras y en todo el país.

Combate al robo al transporte de carga.

Justicia para transportistas asesinados y desaparecidos.

Apoyos urgentes al campo mexicano.

Pensiones justas para adultos mayores.

Atención digna a los sectores de salud y educación.

Alto a la corrupción y a la impunidad.

¿Qué estados participarán en la mega marcha?

Según ANTAC, se espera la llegada de contingentes de estados como Morelos, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Tlaxcala y Guerrero, entre otros.

Las autoridades capitalinas no han detallado aún el operativo vial, pero se prevén afectaciones en Paseo de la Reforma y en la zona centro de la CDMX.

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