Inicio Ciudad de México ¿Dónde Empieza Mega Marcha del 20 de Mayo 2026? Transportistas y Campesinos Citan para Mañana

¿Dónde Empieza Mega Marcha del 20 de Mayo 2026? Transportistas y Campesinos Citan para Mañana

|

N+

-

Te decimos dónde empieza la mega marcha de transportistas y campesinos del 20 de mayo de 2026 en la CDMX

Protesta de campesisnos

Protesta de campesisnos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Transportistas y campesinos convocaron a una mega marcha para mañana 20 de mayo de 2026. Te decimos dónde empieza la protesta, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes de la Asociación Nacional Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) quienes exigen: 

  • Seguridad en carreteras.
  • Medidas efectivas contra los asaltos y la violencia que sufren los operadores.
  •  Justicia y apoyo a familiares.
  • Se pide justicia penal para los choferes y transportistas asesinados o desaparecidos, así como apoyo integral para sus viudas y huérfanos.
  • Buscan reglas comerciales justas para el sector primario, como el establecimiento de precios de garantía para productos agrícolas y la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
  •  Derechos hídricos.
  • Revisar o derogar la Ley de Aguas Nacionales para evitar afectaciones a la producción del campo.
  • Salud y educación.
  • Acceso a medicamentos y un trato laboral justo para el personal de salud y maestros.
  • Pensiones dignas.
  • Solicitan aumentos justos para los adultos mayores y pensionados.

El Movimiento Independiente del Sombrero anunció que se sumará a la mega marcha, así como otras organizaciones sociales.

Noticia relacionada: Megamarcha ANTAC 2026: Transportistas Anuncian Bloqueos Carreteros, ¿Qué Puntos Serán Afectados?

¿Dónde empieza la mega marcha?

La mega marcha de transportistas y campesinos está convocada para el miércoles 20 de mayo de 2026; se prevé que la concentración inicie a las 09:00 horas en:

  • El Ángel de la Independencia con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

Manifestaciones
Inicio Ciudad de México Donde inicia mega marcha hoy 20 de mayo 2026 transportistas y campesinos citan este lugar