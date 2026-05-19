¿Dónde Empieza Mega Marcha del 20 de Mayo 2026? Transportistas y Campesinos Citan para Mañana
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Te decimos dónde empieza la mega marcha de transportistas y campesinos del 20 de mayo de 2026 en la CDMX
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Transportistas y campesinos convocaron a una mega marcha para mañana 20 de mayo de 2026. Te decimos dónde empieza la protesta, para que tomes precauciones.
Se trata de integrantes de la Asociación Nacional Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) quienes exigen:
- Seguridad en carreteras.
- Medidas efectivas contra los asaltos y la violencia que sufren los operadores.
- Justicia y apoyo a familiares.
- Se pide justicia penal para los choferes y transportistas asesinados o desaparecidos, así como apoyo integral para sus viudas y huérfanos.
- Buscan reglas comerciales justas para el sector primario, como el establecimiento de precios de garantía para productos agrícolas y la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
- Derechos hídricos.
- Revisar o derogar la Ley de Aguas Nacionales para evitar afectaciones a la producción del campo.
- Salud y educación.
- Acceso a medicamentos y un trato laboral justo para el personal de salud y maestros.
- Pensiones dignas.
- Solicitan aumentos justos para los adultos mayores y pensionados.
El Movimiento Independiente del Sombrero anunció que se sumará a la mega marcha, así como otras organizaciones sociales.
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¿Dónde empieza la mega marcha?
La mega marcha de transportistas y campesinos está convocada para el miércoles 20 de mayo de 2026; se prevé que la concentración inicie a las 09:00 horas en:
-
El Ángel de la Independencia con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).
Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.
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Con información de N+
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