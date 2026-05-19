Megamarcha de Transportistas en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia la Movilización este 20 de Mayo 2026?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) alista este miércoles 20 de mayo una megaconcentración en la Ciudad de México para exigir la solución a los problemas que enfrenta el sector, entre ellos, la inseguridad en las carreteras del país.

Con la participación de otros sectores inconformes, la megaconcentración se realizará en Ángel de la Independencia y será encabezada por el presidente de la ANTAC, David Etévez Gamboa.

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¿A qué hora iniciará la movilización de transportistas?

De acuerdo con la convocatoria nacional de la ANTAC, la concentración comenzará en punto de las 9:00 horas del miércoles.

Se prevé que se sumen trabajadores y personas de sectores vulnerables como el campo, salud, pesca, ganaderos, magisterio y madres buscadoras.

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¿Cuáles son las peticiones de la ANTAC?

Los transportistas agrupados en la ANTAC exigen un alto a las siguientes problemáticas:

No más inseguridad. No más robos. No más operadores asesinados.

¿Qué es la ANTAC y quiénes la integran?

La Asociación Nacional de Transportistas es una organización gremial en México que agrupa a operadores, choferes y dueños de camiones de carga.

Su objetivo es defender los intereses del sector del transporte terrestre de mercancías a nivel nacional.

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