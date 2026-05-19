Estudiantes del IPN Protestan en Sede de la SEP en CDMX: ¿A Qué Acuerdo Llegaron?

Los alumnos del IPN realizaron una protesta afuera de las instalaciones de la SEP con la finalidad de exigir a las autoridades educativas la pronta atención a sus demandas. Durante las movilizaciones se llevaron a cabo bloqueos que causaron caos vial en la CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) comenzaron por la mañana, cuando se movilizaron hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México, justo a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública.

Noticia relacionada: Lluvia Hoy en CDMX y Edomex: Activan Alerta para 9 Alcaldías, Mientras en Toluca Cae Granizo

Una vez que llegaron a ese punto, exigieron transparencia en el manejo del IPN, una de las instituciones de bachillerato y nivel superior más importantes de México. Debido a su protesta, se afectaron vialidades clave como República de Venezuela, Brasil, Argentina, Luis González Obregón y Donceles.

Sin embargo, a pesar del caos vial en la zona por la manifestación, los estudiantes del IPN no fueron recibidos por las autoridades. Esto provocó la molestia de los jóvenes, quienes decidieron cambiar de lugar la protesta y se trasladaron al Eje Central Lázaro Cárdenas en su cruce con avenida Juárez, para bloquear la circulación.

Video: Estudiantes del IPN Protestan Hoy en Inmediaciones de la SEP; ¿Qué Exigen?

¿Qué pasó durante la protesta de alumnos del IPN en la SEP?

En este punto se mantuvieron bajo el sol a plomo sosteniendo sus pancartas en las que denuncian el mal manejo de recursos destinados para el mejoramiento de la educación de los estudiantes.

Luego de varias horas en el bloqueo, volvieron a marchar hacia el exterior de la SEP. Una vez en este lugar, volvieron a exigir a las autoridades que los atendieran, especialmente el titular de la dependencia, Mario Delgado.

Una comitiva logró ingresar a las instalaciones para conversar con las autoridades y exponerles el pliego petitorio, que entre otros aspectos incluye demandas relacionadas con la gestión del Instituto, los recursos financieros. Estas son las demandas de los alumnos del IPN:

Destitución del director del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Piden que el director sea elegido mediante el voto directo y popular de la comunidad politécnica.

Reconocimiento formal de la organización estudiantil actual y la total garantía de que no habrá represalias.

Mantenimiento a los planteles.

Equipamiento de laboratorios y talleres.

Retorno de recursos autogenerados.

Reincorporación de plazas docentes.

Transparencia laboral y administrativa.

Eliminación de sanciones.

Creación o reforzamiento de unidades de género eficaces en los planteles para prevenir, atender y sancionar de manera real las denuncias de acoso y violencia contra las mujeres.

Al exterior de la SEP se encuentran varios alumnos que esperan a sus compañeros, quienes aseguran que se llegó a un acuerdo con autoridades, no obstante, esperan algunas firmas para que el documento se oficialice. No se ha dado a conocer el contenido de dicho acuerdo.

Historias recomendadas:

EPP