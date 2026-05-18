Especialista de la UNAM Da 4 Consejos para el Cuidado de los Ojos Ante el Calor Intenso

Si te preguntas cómo cuidar tus ojos durante la temporada de calor, es momento de que tomes nota. Especialistas de la UNAM dieron a conocer las afecciones y padecimientos que se presentan cuando hay altas temperaturas; estos son los detalles.

Cuando existen olas de calor y altos niveles de radiación UV, siempre ponemos atención al cuidado de la piel. Sin embargo, es importante proteger nuestros ojos, ya que hay factores de riesgo que influyen en el equilibrio natural del ojo y con ello vienen problemas de salud, que si no se atienden a tiempo pueden resultar en algo más grave.

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De acuerdo con el especialista en Optometría de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, maestro Aarón Bautista Delgado, uno de los principales problemas es la evaporación de la lágrima, explicó a UNAM Global.

Lo anterior, porque las lágrimas no solo mantienen la humedad en los ojos, ya que también cumplen funciones clave, tales como la protección frente a micropartículas y microorganismos, por ejemplo, el polvo.

Además, ofrece una lubricación adecuada para evitar la fricción entre párpados y la superficie ocular.

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¿Cómo afecta el calor a los ojos humanos?

El experto explicó que cuando se eleva la temperatura del ambiente, la lágrima se evapora rápido; entonces es más vulnerable a las irritaciones. Esto lleva a otro problema: ojo seco.

Ahora bien, ese no es el único problema, debido a que otras afecciones aparecen en los ojos por el calor. Una vez que la evaporación de las lágrimas actúa, ocurre algo que se llama desepitelización, o sea, el deterioro de las células superficiales de la córnea y por lo tanto, la persona puede presentar estos síntomas:

Sensibilidad excesiva a la luz (fotofobia)

Irritación o sensación de cuerpo extraño

Lagrimeo constante

Enrojecimiento ocular

Dolor en casos severos

“La exposición prolongada al calor y la sequedad ambiental puede dificultar su recuperación, haciendo que las molestias se vuelvan recurrentes”, afirmó.

Saber cómo cuidar los ojos durante el calor es imprescindible. Lo anterior, porque las altas temperaturas también afectan las glándulas de Meibomio, las cuales se encargan de producir una capa grasa de la lágrima. Si esto ocurre, la persona puede presentar:

Inflamación del borde del párpado

Irritación ocular

Alteración en la calidad de la lágrima

Mayor evaporación lagrimal

Ojo, porque si la obstrucción persiste, puede derivar en orzuelo o chalazión, que son pequeñas protuberancias dolorosas en el párpado.

Sin duda, no se puede olvidar el daño que hace la radiación solar. Debido a que dentro del ojo existe una estructura llamada cristalino, que sirve para enfocar la luz que entra al ojo y al mismo tiempo “absorbe” parte de la radiación ultravioleta.

Pero si no cuidas tus ojos durante esta exposición, con el tiempo, la radiación ultravioleta puede contribuir al desarrollo de la catarata, una de las principales causas de pérdida visual en el mundo.

¿Cómo cuidar los ojos en época de calor?

El experto de la UNAM refiere que hay que cuidar los ojos con el mismo esmero que se protege a la piel, así que es necesario hacer lo siguiente:

Usar lentes de sol con protección UV certificada

Complementar con gorra o sombrero

Mantener higiene ocular y evitar maquillaje o cremas que obstruyan las glándulas del párpado

En caso de ojo seco, conjuntivitis o alergias, utilizar lubricantes o colirios prescritos por especialistas

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