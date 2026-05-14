Ola de Calor en México: Muertes y Enfermos por Golpe de Calor se Duplican en Una Semana
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Se precisó que México ha registrado su semana que ha cobrado más vidas en lo que va de la temporada cálida
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Las muertes por la ola de calor en México se han duplicado en el país en una semana, así se dio a conocer en el Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas 2026 de la semana 18 de la Secretaría de Salud federal.
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Se precisó que México ha registrado su semana que ha cobrado más vidas en lo que va de la temporada cálida, las autoridades sanitarias reportan que hasta el 13 de mayo, en la semana epidemiológica 18, se han registrado en todo el país 442 casos de golpe de calor (enfermos) y 13 defunciones.
Apenas la semana pasada se notificaron 296 casos y siete defunciones asociadas a la temporada de calor, y ahora tan solo siete días después se reportaron 146 casos nuevos de enfermos y seis defunciones más.
Lista de cada estado sobre muertes por calor en México
- Chiapas (dos decesos)
- Veracruz (dos decesos)
- Baja California (un deceso)
- Campeche (un deceso)
- Guerrero (un deceso)
- Oaxaca (un deceso)
- Querétaro (un deceso)
- Quintana Roo (un deceso)
- Sonora (un deceso)
- Tabasco (un deceso)
- Tamaulipas (un deceso)
¿Dónde se han registrado temperaturas extremas?
Temperaturas mayores a 45 grados
- Sonora
- Sinaloa
Temperaturas máximas de 40 a 45 grados
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas máximas de 35 a 40 grados
- Coahuila
- Zacatecas
- Jalisco
- Colima
- Morelos
- Edomex
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 grados
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
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Con información de N+
HVI