Ola de Calor en México: Muertes y Enfermos por Golpe de Calor se Duplican en Una Semana

Las muertes por la ola de calor en México se han duplicado en el país en una semana, así se dio a conocer en el Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas 2026 de la semana 18 de la Secretaría de Salud federal.

Video relacionado: Clima Hoy en México del 14 de Mayo 2026 con Raquel Méndez: ¿Dónde Hay Ola de Calor?

Se precisó que México ha registrado su semana que ha cobrado más vidas en lo que va de la temporada cálida, las autoridades sanitarias reportan que hasta el 13 de mayo, en la semana epidemiológica 18, se han registrado en todo el país 442 casos de golpe de calor (enfermos) y 13 defunciones.

Apenas la semana pasada se notificaron 296 casos y siete defunciones asociadas a la temporada de calor, y ahora tan solo siete días después se reportaron 146 casos nuevos de enfermos y seis defunciones más.

Lista de cada estado sobre muertes por calor en México

Chiapas (dos decesos)

Veracruz (dos decesos)

Baja California (un deceso)

Campeche (un deceso)

Guerrero (un deceso)

Oaxaca (un deceso)

Querétaro (un deceso)

Quintana Roo (un deceso)

Sonora (un deceso)

Tabasco (un deceso)

Tamaulipas (un deceso)

¿Dónde se han registrado temperaturas extremas?

Temperaturas mayores a 45 grados

Sonora

Sinaloa

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados

Coahuila

Zacatecas

Jalisco

Colima

Morelos

Edomex

Puebla

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 grados

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI