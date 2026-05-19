Gobierno Instala Centro de Mando de Alerta Nacional para Búsqueda de Desaparecidos en México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recorrerán seis regiones del país para reunirse con los colectivos y las familias que buscan a personas desaparecidas en México.

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Instalan centro de mando de la Alerta Nacional

En conferencia de prensa, la titular de Gobernación dio a conocer que se instaló el centro de mando de la Alerta Nacional, que coordina la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y donde participan la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Se precisó que dicho centro funciona las 24 horas, los siete días de la semana para movilizar, de forma inmediata, los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda, ante un primer reporte de desaparición.

Localizan a casi 6 mil personas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, 19 de mayo de 2026. Foto: Segob

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, destacó que desde el inicio de operación de la Plataforma Única de Identidad (PUID), del 14 de octubre de 2025 al 18 de mayo de 2026, se han localizado 5 mil 898 personas, solo con esta herramienta tecnológica, la cual interconecta, mediante la CURP, las bases de datos de instituciones públicas, privadas y de los tres órdenes de gobierno.

Recaban datos de registros incompletos

Martha Lidia Pérez Gumecindo, comisionada nacional de Búsqueda, reportó que acude a los estados para recabar datos de registros incompletos; que las personas revisen que el registro esté debidamente integrado; y que las fiscalías locales informen sobre los avances de las investigaciones de datos de las carpetas de investigación.

¿Cuáles estados han sido visitados?

Los estados que han sido visitados son:

Veracruz

Jalisco

Zacatecas

Morelos

Michoacán

Colima

Tlaxcala

Nayarit

Se detalló que se trabaja en coordinación con gobiernos locales para que también las máximas autoridades estatales, de las 32 entidades, atiendan periódicamente a los colectivos de personas buscadoras.

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Con información de N+

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