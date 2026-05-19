¿Habrá Afectaciones en Vuelos? Controladores Aéreos Amenazan con Huelga de Cara a Mundial 2026

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) anunció que el miércoles 20 de mayo de 2026 emplazará a huelga ante lo que consideran una situación "insostenible": el 30% de pérdida salarial y la falta de nombramiento de controladores.

Durante el XVI Congreso Nacional del Sinacta, el gremio de controladores de tránsito aéreo de México informó que será mañana cuando acudan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para ingresar formalmente el emplazamiento a huelga.

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"Hemos mantenido nuestro compromiso con la seguridad y eficiencia del espacio aéreo nacional con un profesionalismo intachable; sin embargo, las autoridades hacendarias han respondido a nuestra dedicación con silencio e indiferencia", dijo el sindicato vía un comunicado.

Tras el XVI Congreso Nacional, emplazamos a huelga ante la indiferencia de las autoridades hacendarias.

​La situación es insostenible:

📍 19+ controladores sin nombramiento.

💸 30% de pérdida salarial.



​¡Sin condiciones dignas, no hay operación segura! ✈️🚫#SINACTA #Aviación pic.twitter.com/0tU9R8sXbc — SINACTA (@SINACTA) May 19, 2026

¿Por qué amenazan con irse a huelga los controladores aéreos?

El Sinacta destacó entre los principales problemas que afectan a sus agremiados y que los han llevado a contemplar el emplazamiento de huelga, que:

Más de 19 controladores operan sin nombramiento.

Pérdida del 30% de su poder adquisitivo.

Barreras para desarrollar su profesión.

Turnos extenuantes.

Falta de capacitación.

Pilotos respaldan al Sinacta

En un comunicado, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) expresó su solidaridad con los controladores aéreos, quienes dijeron "buscan mejores condiciones laborales a través del emplazamiento a huelga".

"La seguridad de la aviación no se construye únicamente desde una cabina de mando, sino también desde cada torre y centro de control de país, donde miles de decisiones son tomadas con profesionalismo y precisión", añadió la agrupación sindical.

Los pilotos de ASPA nos solidarizamos con nuestros compañeros controladores del @SINACTA pic.twitter.com/GHt7aT3bHJ — ASPA de México (@aspaprensa) May 19, 2026

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