Hallan Armas y Droga en Cateo de Dos Inmuebles en la Miguel Hidalgo, CDMX: Hay 5 Detenidos

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este 19 de mayo de 2026 la detención de cinco personas al descubrir drogas y armas durante el cateo de dos inmuebles en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, colonia Tlaxpana, en la Ciudad de México (CDMX).

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A través de un comunicado, se informó que el operativo se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Se precisó que, derivado de labores para combatir los delitos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se realizó una investigación que permitió identificar dos inmuebles localizados en la capital del país.

¿Quiénes son los detenidos tras cateos de dos inmuebles en CDMX?

La #FGR, por conducto de la @FGR_AIC, en coordinación con el @GabSeguridadMX, detuvo a cinco personas durante la ejecución de una orden de cateo en la Ciudad de México, por su probable participación en la comisión del delito de portación ilegal de armas de fuego.



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Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizaron la captura de cinco personas en los inmuebles ubicados en la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo. Se reveló la identidad de los acusados.

Lista de detenidos en cateo de dos viviendas en CDMX

Detención de cinco personas en calles de la Miguel Hidalgo. Foto: FGR

Las autoridades reportaron que, luego de ser detenidas cinco personas en flagrancia, se reveló su identidad:

Armando “N”

Miguel “N”

Mariana “N”

Mario “N”

Susana “N”

Estas cinco personas fueron arrestadas por su probable participación en el delito de portación ilegal de armas de fuego.

¿Qué fue confiscado?

Como resultado del operativo, se logró el aseguramiento de lo siguiente:

Un arma de fuego larga

Dos armas cortas

Cargadores

Cartuchos de diferentes calibres

Paquetes rectangulares y cuatro bolsas de plástico con cocaína

Teléfonos celulares

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Con información de N+

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