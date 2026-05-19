Hombre Termina Sin Pierna al Intentar Huir de Enjambre de Abejas en Boca del Río; Esto se Sabe

Por escapar de un enjambre de abejas, un hombre identificado como Rigoberto "N" de 66 años, perdió la mitad de su pierna derecha al caer en una maquinaria en funcionamiento. Esto ocurrió en la ciudad de Boca del río.

Los hechos se dieron en un terreno ubicado entre la carretera Veracruz-Medellín y la calle Río Medio del Infonavit Las Vegas, en el municipio de Boca del río, donde se encontraba con otros compañeros realizando labores de limpieza.

Las abejas se encontraban en la caja de un poste de una cámara del C5, las cuales presuntamente se alteraron por el fuerte ruido que hacía la maquinaria pesada que ocupaban; derivado de ello, fueron atacados.

Según datos de testigos, el trabajador trató de esconderse dentro de la cabina del trascabo; sin embargo, presuntamente tropezó y resultó con la amputación de su pierna. Paramédicos de Bomberos conurbados arribaron al lugar y atendieron al hombre lesionado, mismo que fue llevado de inmediato a un hospital.

Ataque de abejas en Cosoleacaque

Un ataque de abejas en la congregación de Canticas en Cosoleacaque dejó como saldo cuatro personas con picaduras. Los elementos de Protección Civil y bomberos acudieron para brindar atención.

Al arribar al centro de salud de la congregación, se encontraban dos personas recibiendo atención médica, por lo que el personal procedió a localizar y trasladar a otras dos personas que aún requerían valoración y atención. Las cuatro personas fueron atendidas en el centro de salud, lugar donde fueron estabilizadas.

Posteriormente, se realizaron labores de verificación para localizar el origen del enjambre y poder atender de manera segura la presencia de las abejas, evitando así mayores riesgos para la población.

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