Sujetos Armados Atacan Casa a Disparos en Veracruz; Autoridades Investigan

En Coatzacoalcos, durante la noche del lunes 18 de mayo, se reportó un hecho de violencia en el cual sujetos armados atacaron a balazos la fachada de un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes del municipio antes mencionado del sur de la entidad veracruzana.

Tras el ataque los sujetos que dispararon contra el inmueble huyeron del lugar. Según los datos recabados estos hechos ocurrieron sobre la calle Ave del Paraíso, entre Águila Real y Bugambillas de la colonia Constituyentes. Donde el estruendo de los disparos alarmó a los habitantes de la zona, quienes dieron parte a las autoridades para solicitar su presencia en la zona.

Como primeros respondientes se hicieron presentes elementos policiacos quienes acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área, en tanto que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los indicios balísticos encontrados en el lugar, y efectuando las diligencias correspondientes de este tipo de hechos.

Se informo por parte de las autoridades que acudieron al lugar que se integró una carpeta de investigación que permita esclarecer estos hechos. Hasta el momento no se tiene reporte acerca de personas lesionadas, ni detenidos relacionados con este ataque contra la fachada de esta vivienda en el sur de Veracruz.

Noticia relacionada: Mujer es Asesinada en la Colonia Las Bajadas de Veracruz; su Pareja Fue Detenida

Abandonan dos cuerpos de dos mujeres en Cosoleacaque

En Cosolecaque, en las inmediaciones del Barrio Cuarto se registró la movilización de elementos policíacos luego del reporte de un hecho de violencia donde presuntamente restos humanos habían sido abandonados. Esto ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 18 de mayo.

Se indico que los cuerpos de al menos dos mujeres sin vida fueron arrojados desde una camioneta en movimiento sobre la calle Emiliano Zapata, a la altura del segundo puente peatonal ubicado en dicha zona, esto en el municipio de Cosoleacaque en la zona sur del entidad veracruzana.

Más tarde se dio a conocer información acerca de la identificación de las personas localizadas sin vida, eran madre e hija, se trata de Yalina Cristal Lezama González 25 años y Ana Lilia González Mateos 42 años quienes presuntamente habían sido privadas de la libertad la tarde del domingo y horas más tarde fueron encontradas en el Barrio Cuarto.

De acuerdo con información obtenida ambas eran comerciantes y tenían un local en el mercado de Cosoleacaque, ubicado al sur de Veracruz. Los cuerpos ya fueron reclamados por sus familiares ante las autoridades correspondientes.

Historias Recomendadas:

FPF