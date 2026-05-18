Adulto Mayor es Impactado por Camioneta que fue Chocada por Tráiler en Avenida de Veracruz

La tarde de este lunes 18 de mayo, se registró la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades debido a que se reportó un accidente en la carretera Ejército Mexicano, donde un adulto mayor fue impactado por un vehículo, por lo que terminó con varias lesiones.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la persona que terminó lesionada fue identificada como Daniel, de 63 años, quien resultó fuertemente lesionado tras ser atropellado por una camioneta que acababa de ser impactada por alcance por un tráiler.

Video: Accidente Entre Auto y Camioneta Deja Dos Personas Lesionadas en Carretera Veracruz-Xalapa

Los hechos anteriormente descritos se registraron en las inmediaciones de la calzada Ejército Mexicano en dirección poniente, donde, según lo informado, el adulto mayor intentó cruzar la vialidad, motivo por el cual la camioneta detuvo su marcha de manera súbita.

Debido a esto, el tráiler no alcanzó a frenar, por lo que no pudo evitar el golpe contra la camioneta, ocasionando que el hombre fuera impactado, terminando con lesiones. Tras el golpe, se gestionó el traslado del adulto mayor a un centro hospitalario para que se le brindara la atención médica necesaria por las heridas que presentaba.

Noticia relacionada: Tanque de Gas Explota Dentro de una Camioneta en Veracruz; Así Ocurrió

Conductor choca contra camioneta tras quedarse dormido en carretera de Veracruz

Un percance vial se registró en la carretera Medellín-Veracruz durante la mañana de este lunes 18 de mayo, lo que derivó en daños materiales cuantiosos y la movilización de autoridades, así como elementos del cuerpo de paramédicos.

El conductor del vehículo de color rojo reconoció haberse quedado dormido; la unidad se salió de la vía, invadiendo el carril contrario, impactando la camioneta de color blanco, la cual circulaba con dirección de Medellín a Veracruz, a la altura del fraccionamiento Arboledas San Ramón.

Se informó que, tras el percance, no se registraron personas heridas; sin embargo, la vialidad se vio afectada con dirección de Veracruz al municipio de Medellín por más de una hora, en tanto los vehículos esperaban a ser retirados del lugar de los hechos.

Historias recomendadas:

LAVR