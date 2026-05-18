Tanque de Gas Explota Dentro de una Camioneta en Veracruz; Así Ocurrió

Durante la tarde de este lunes 18 de mayo en la zona poniente de la ciudad de Veracruz sobre la carretera a Dos Lomas, se registró una fuerte explosión, esto luego de que un tanque de gas que era transportado al interior de una camioneta para presuntamente ser recargado. Cuando por algún motivo hasta ahora desconocido explotó causando severos y cuantiosos daños materiales a la unidad vehicular. Se reportó que la persona que manejaba la unidad resultó ilesa.

Información en desarrollo…

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