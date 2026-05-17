Cuerpo Sin Vida Hallado en una Banqueta Causa Movilización Policíaca en Veracruz; Esto Sucedió

En Coatzacoalcos, durante la mañana de este domingo 17 de mayo, un hombre fue encontrado sin vida sobre la banqueta de la calle Francisco López Lara, de la colonia Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la zona comercial conocida como Las Palmitas, en el municipio antes mencionado en el sur de Veracruz.

Habitantes de la zona quienes realizaron el hallazgo del hombre, fueron los encargados de realizar el reporte correspondiente a las autoridades, causando la movilización inmediata de los cuerpos de seguridad y emergencia, al arribar al punto donde fue solicitado el auxilio, solo pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

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Por tal motivo las autoridades conforme al protocolo correspondiente de este tipo de hechos, realizaron el acordonamiento de la zona, para preservar la escena y poner en marcha la cadena de custodia en espera de la llega de los expertos en periciales.

En tanto se hicieron presentes elementos de la Policía Ministerial y poder de esta forma iniciar a recabar algunos indicios, trabajando en conjunto con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes como la apertura de una carpeta de investigación.

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SEMEFO se encargo del levantamiento del cuerpo sin vida

Procediendo tiempo después a ordenar a los elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llevar acabo el levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia de ley que determine las causas que originaron el deceso.

Aunque las primeras investigaciones señalaron que la muerte de este hombre pudieron ser por causas naturales, ya que no presentaba huellas de violencia al momento de su hallazgo, pero serán los expertos quienes se encarguen de dar a conocer las causas que originaron este deceso en la zona de Las Palmitas, pero que si generó alarma entre los habitantes del sector comercial conocido como Las Palmitas en la colonia Emiliano Zapata de Coatzacoalcos al sur de Veracruz.

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