Hombre Muere y Lesionan a Otro en Ataque Armado al Interior de una Vulcanizadora en Veracruz

Durante la noche del sábado 16 de mayo en Coatzacoalcos al su de la entidad veracruzana, se registró un ataque armado, en las instalaciones de una vulcanizadora ubicada sobre la carretera a Las Barrillas, el reporte de hechos señaló que el saldo fue de un hombre sin vida y otro más lesionado.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera que conduce hacia la congregación de Las Barrillas, a la altura de las colonias Villas de San Martín y Villas de Santa Martha. Según los datos recabados se supo que sujetos armados irrumpieron en las instalaciones del negocio habilitado como vulcanizadora y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

A la zona del ataque se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano (DEFENSA), ademas de elementos de la Policía Ministerial, quienes tomaron conocimiento y procedieron al levantamiento de indicios tras este hecho violento.

Se dio a conocer que la víctima fue identificada como Luis Manuel “N” de 21 años de edad, e Irving Jesús “N” quien resultó lesionado durante este hecho violento que movilizó a diversas corporaciones de seguridad, activando un fuerte operativo en la zona. Sin que se reportaran personas detenidas por este suceso violento en la zona sur de la entidad.

Es importante resaltar que la ciudad y puerto de Coatzacoalcos acumula ya un total de 20 víctimas mortales en lo que va del año 2026, de las cuales se dio a conocer que 19 de estos corresponden a hombres y uno a una mujer.

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Asesinan a balazos a mujer en el sur de Veracruz

Durante la noche del pasado jueves 14 de mayo en la ciudad de Cosolecaque al sur de Veracruz, una mujer fue asesinada a balazos. Los hechos ocurrieron en la colonia Salinas de Gortari. El atentado se registró sobre la calle Miguel Alemán, entre el callejón Heriberto Jara y el campo de fútbol, de la calle de Los Tamarindos.Fueron los vecinos quienes escucharon los disparos y dieron aviso a las autoridades de seguridad y emergencia.

Video Hallan Sin Vida a Mujer Tras Ataque Armado Autoridades Investigan Patio Casa Abandonada Cosoleacaque Sur Veracruz | N+

Elementos de la Policía Municipal, confirmaron la localización del cuerpo en el patio de una vivienda abandonada, a unos metros de la banqueta. Se presume que la mujer tenía entre 25 y 30 años. Hasta el momento permanece en calidad de no identificada y no se reportan personas detenidas por estos hechos de violencia.

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