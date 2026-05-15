Bebé de Año y Medio Muere tras Recibir Disparo de Arma de Fuego en Tehuipango, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 15 de mayo se registró la movilización de parte de corporaciones de seguridad, así como elementos del cuerpo de paramédicos, tras recibir el reporte de un hecho en el que una menor de un año habría perdido la vida en Tehuipango.

De acuerdo con los primeros reportes, una menor de año y medio habría fallecido tras presuntamente recibir un disparo de arma de fuego en su vivienda, la cual está localizada en la comunidad de Xaltepec, perteneciente al municipio de Tehuipango, en la zona montañosa del estado de Veracruz.

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Tras haber recibido el disparo, la menor terminó con una lesión en la cabeza, por lo que fue auxiliada de manera inmediata por sus familiares y la trasladaron de forma urgente al Hospital Integral de Tlaquilpa.

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Autoridades investigan cómo se dieron los hechos en los que una menor de un año y medio perdió la vida

Sin embargo, debido a la gravedad de la herida que presentaba en la cabeza, instantes después los médicos del centro hospitalario confirmaron que la menor de un año y medio de edad ya no contaba con signos vitales.

Autoridades ministeriales dieron a conocer que existen distintas versiones sobre cómo ocurrieron los hechos. Una de las líneas de investigación señala que el arma de fuego presuntamente era manipulada por la madre de la pequeña cuando se accionó de manera accidental.

Sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de realizar la debida investigación sobre estos hechos y llevar a cabo las acciones competentes tras registrarse la muerte de la menor de un año y medio por un disparo ocurrido presuntamente accidental en la comunidad de Xaltepec, perteneciente al municipio de Tehuipango, Veracruz.

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