FGR Asegura Máquinas Tragamonedas y Detienen a una Persona en Fraccionamiento de Veracruz

Durante la tarde de este viernes 15 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de distintas corporaciones policiacas debido a que se realizó un operativo de cateo en un fraccionamiento de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la información recabada, un total de por lo menos quince máquinas tragamonedas fueron aseguradas este viernes en un cateo que fue realizado en el fraccionamiento Albatros, perteneciente al municipio de Veracruz.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el procedimiento judicial en el que participaron elementos del Ministerio Público Federal, Defensa y la Policía Estatal por la presunta violación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Según lo informado, tras dicho operativo se registró la detención de una persona en el lugar y el aseguramiento del inmueble, el cual quedó bajo la disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

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Se registra cateo en casa de empeño de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz

Una intensa movilización se registró la tarde del pasado jueves 15 de mayo debido a un operativo de cateo que se llevó a cabo en una casa de empeño, la cual se encuentra ubicada sobre la avenida Díaz Mirón, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Fueron elementos ministeriales de la Fiscalía del Estado, Policía Estatal y Policía Naval quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes a la cumplimentación de la orden judicial en dicho inmueble.

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Debido a este hecho, la vialidad se vio afectada alrededor de dos horas por el cierre de un carril de circulación sobre la avenida anteriormente mencionada, casi esquina con la calle Abasolo. Hasta el momento no se informó el motivo ni el resultado de la ejecución.

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