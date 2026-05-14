Helada en Primavera Sorprende a Habitantes de Las Vigas de Ramírez, Veracruz

Durante el transcurso de este jueves 14 de mayo, habitantes del municipio de Las Vigas de Ramírez reportaron la presencia de hielo sobre plantas, pastizales, láminas y superficies con agua congelada, tras el descenso de temperatura derivado del paso del frente frío número 50.

De acuerdo con expertos, este fenómeno meteorológico corresponde a una helada de tipo radiativa, la cual se suele generar por el enfriamiento acelerado de la superficie que ocurre durante el transcurso de la madrugada.

Video: Lagunas de Veracruz Presentan Disminución en su Nivel; Vecinos Piden Ayuda para Mantenerlas

Aunque el termómetro en esa zona marcó alrededor de siete grados centígrados, la sensación térmica pudo haber sido menor en distintos puntos de la zona montañosa de Veracruz. Meteorólogos confirman que, aunque el sistema frontal ya se alejó del estado, el ambiente frío persiste en zonas altas de la región.

Asimismo, se dio a conocer que la combinación del aire frío, poco viento y cielo completamente despejado fueron las condiciones que favorecieron el enfriamiento nocturno, permitiendo la formación de hielo en vegetación y diversas superficies expuestas.

Noticia relacionada: Secretaría de Salud de Veracruz Reporta Más de 944 mil Pesos en Medicamento Caducado

Incrementan alergias tras cambios de temperatura en Veracruz

Ante los cambios de temperatura de frío, calor, nortes y suradas, se incrementan las alergias, ya que, esto según las atenciones registradas en la Cruz Roja Mexicana, delegación Veracruz, en estos meses aumentaron 20%.

De acuerdo con lo informado por el coordinador de la Cruz Roja, Noé de la Cruz, esto se debe a la llegada de la temporada primaveral, que es cuando hay un efecto ambiental llamado polinización, por lo que los problemas a nivel respiratorio se incrementan derivados de los alérgenos.

"Los problemas a nivel respiratorio aumentan de 20 a 30%; ese es el promedio estimado".

Según la información brindada por Noé, la rinitis alérgica y el asma bronquial son patologías respiratorias que se presentan durante la primavera. Las alergias se presentan por la mañana y por la noche; se manifiestan con estornudos, escurrimiento nasal y conjuntivitis.

Historias recomendadas:

LAVR