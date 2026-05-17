Túnel Sumergido del Río Coatzacoalcos Presentó Filtraciones de Agua en su Interior en Veracruz
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Durante el fin de semana automovilistas reportaron filtraciones de agua dentro del Túnel Sumergible de Coatzacoalcos.
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Filtraciones de agua en el túnel sumergido de Coatzacoalcos fueron las que se registraron en su paso durante el fin de semana.No se han reportado incidentes relacionados con estas filtraciones.
La Dirección de Protección Civil verificó las condiciones existentes y de acuerdo con la información proporcionada por los responsables de la operación del túnel, la situación se originó debido a trabajos de mantenimiento consistentes en el reemplazo de una bomba sumergible del cárcamo central.
Esto habría ocasionado que el nivel del agua aumentara temporalmente y generó encharcamientos sobre el pavimento en algunos tramos, causando el acumulamiento de agua al interior del túnel que comunica de Coatzacoalcos a Villa Allende en el sur de la entidad veracruzana.
El Túnel Sumergido representa una de las obras de ingeniería más importantes del sureste mexicano fue inaugurado en 2017, cuenta con una longitud aproximada de 1.6 kilómetros y fue construido bajo el río Coatzacoalcos para agilizar el traslado entre dos de los municipios más importantes de Veracruz como lo son Coatzacoalcos y Villa Allende.
Información en desarrollo…
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