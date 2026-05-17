Accidente Automovilístico Causa la Muerte de Tres Personas y Deja 15 Heridos en Veracruz

Se reportó un total de tres personas fallecidas y 15 más resultaron lesionadas luego de un accidente automovilístico registrado en la ciudad de Naolinco, Veracruz. Los primeros reportes indican que durante la madrugada de este domingo 17 de mayo el conductor de una camioneta circulaba presuntamente a exceso de velocidad y posiblemente en estado inconveniente para poder conducir.

En total descontrol la unidad impactó un puesto de hot dogs continuando su marcha hasta topar con un taxi. En el lugar 2 personas perdieron la vida y 16 personas se reportaban lesionadas y fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital.

En el hospital murió la tercera víctima y se atendió a los 15 lesionados. El conductor de la unidad responsable fue puesto a disposición de las autoridades quienes evitaron un linchamiento por parte de los testigos. En el municipio de Naolinco se tenía programada la realización de las fiestas de primavera, que fueron suspendidas por este lamentable suceso.

Video Camioneta Choca contra Bolardos en Río Medio, Veracruz; Conductor Iba en Estado Inconveniente | N+

Conductor Embiste y Mata a un Hombre en la Carretera Veracruz-Xalapa

Durante la madrugada del pasado jueves 14 mayo en la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de la base aeronaval de Las Bajadas ubicada al poniente de la ciudad de Veracruz, en la zona donde se encuentra el semáforo y la parada de autobuses del servicio público, en este punto una persona lamentablemente perdió la vida luego de ser atropellada por un vehículo.

Noticia relacionada: Choque Entre Auto Particular y Camión de Transporte Público en Veracruz Deja Daños Materiales

Según los primeros informes se dio a conocer que el conductor de la unidad vehicular se encontraba presuntamente en estado inconveniente, y que conducía a exceso de velocidad. Hasta el momento la persona que perdió la vida sigue sin ser identificada, se está a la espera de que las autoridades, se brinde esta información.

Historias Recomendadas:

FPF