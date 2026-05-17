Taxista Muere al Interior de su Unidad Mientras Manejaba en Veracruz; Esto se Sabe

En Coatzacoalcos, durante la tarde de este domingo 17 de mayo murió el conductor de taxi marcado con el número económico 106. La unidad de transporte público circulaba en calles de la colonia Rancho Alegre 2 de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz.

Video Cuerpo Hombre Muerto Localizado en Colonia 2 de Marzo Junta Auxiliar La Resurrección Puebla | N+

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Las Palmas, entre Privada de Laureles y avenida Cánticas. El conductor se comenzó a sentir mal, quedando recargado sobre el volante de la unidad, vecinos de la zona lograron bajarlo del vehículo y trasladarlo hacia una zona con sombra, mientras pedían el apoyo de los cuerpos de emergencia.

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A la llegada de elementos de Protección Civil, el taxista ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en espera de ser identificado oficialmente por sus familiares.

Otro taxista muerto en el sur de Veracruz recientemente

En Texistepec, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, se registró un hecho de violencia perpetrado en contra de un operador de transporte público en su modalidad de taxi la mañana de este viernes primero de mayo, lo que ocasionó la movilización de elementos de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron contra el conductor de un taxi marcado con el número económico 33, quien fue atacado a disparos durante la mañana de este viernes en la localidad de Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Texistepec.



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