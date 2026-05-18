Ataque Armado Deja un Hombre Muerto y una Mujer Herida en Orizaba, Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia, así como distintas corporaciones policiacas, se registró durante la tarde de este lunes 18 de mayo en Orizaba, municipio localizado en la región montañosa de la entidad veracruzana.

De acuerdo con la información recabada, un hombre fue privado de la vida y una mujer resultó lesionada cuando sujetos desconocidos y armados presuntamente los sorprendieron cuando se trasladaban a bordo de un automóvil.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en las inmediaciones de la calle Cauvilla, entre las calles 2 y 3, las cuales pertenecen a la colonia Agrícola Librado Rivera, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde vecinos del lugar reportaron a las autoridades presuntas detonaciones de arma de fuego.

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Se desconoce la identidad de las personas atacadas a disparos en la ciudad de Orizaba

Minutos más tarde, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, así como Policía Ministerial Acreditable, Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes se disponían a auxiliar a las personas heridas en dicho ataque.

Asimismo, confirmaron el deceso de una persona de sexo masculino y una acompañante terminó herida, por lo que recibió primeros auxilios y se gestionó su traslado al hospital regional de la ciudad de Orizaba para recibir la atención médica necesaria.

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Al sitio donde se registraron los hechos, también llegó personal de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en Orizaba, así como agentes ministeriales acreditables, quienes iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos.

Hasta este momento no se han reportado detenciones y tampoco se ha dado a conocer la identidad de la pareja que fue atacada a disparos por sujetos armados en la colonia Agrícola Librado Rivera, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, la tarde de este lunes 18 de mayo.

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