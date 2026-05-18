Conductor se Queda Dormido y Choca Contra Camioneta en Carretera Medellín-Veracruz

Durante la mañana de este lunes 18 de mayo, un fuerte choque se registró en la carretera Medellín-Veracruz, lo que derivó en daños materiales cuantiosos y la movilización de autoridades, así como elementos del cuerpo de paramédicos.

De acuerdo con la información recabada, en los hechos se vieron involucrados un auto sedán y una camioneta tipo pickup, los cuales circulaban sobre la carretera anteriormente mencionada, donde el conductor del vehículo de color rojo reconoció haberse quedado dormido.

Como resultado, la unidad se salió de la vía invadiendo el carril contrario, por lo que se impactó de frente contra la camioneta de color blanco, la cual circulaba con dirección de Medellín a Veracruz, a la altura del fraccionamiento Arboledas San Ramón.

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Conductores resultan ilesos tras fuerte choque en la carretera Medellín-Veracruz

A pesar del fuerte impacto, ambos conductores de las unidades resultaron ilesos; sin embargo, los vehículos terminaron con daños materiales cuantiosos, por lo que requirieron la atención de parte de sus aseguradoras para responder por los daños que resultaron de dicho percance automovilístico.

Debido al accidente, la vialidad se vio afectada de manera considerable, esto con dirección de Veracruz al municipio de Medellín por más de una hora, en tanto los vehículos esperaban a ser retirados del lugar de los hechos.

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Al sitio arribaron elementos de Tránsito del Estado, quienes fueron los encargados de tomar conocimiento de los hechos y, al mismo tiempo, procedieron a realizar el deslinde correspondiente de responsabilidades.

Fue hasta que los vehículos fueron retirados del lugar que la circulación se reabrió tras registrarse el choque del automóvil sedán de color rojo contra la camioneta tipo pick up de color blanco mientras circulaban sobre la carretera Medellín-Veracruz, a la altura del fraccionamiento Arboledas San Ramón.

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