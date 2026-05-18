Presunto Hallazgo de Restos Humanos Genera Movilización de Cuerpos Seguridad en Veracruz

En Cosolecaque, durante la madrugada de este lunes 18 de mayo, en las inmediaciones del Barrio Cuarto, se registró una fuerte movilización de elementos policíacos tras el reporte de un hecho de violencia donde presuntamente restos humanos habían sido abandonados. Según los primeros reportes indicaron que los cuerpos de al menos dos mujeres sin vida fueron arrojados desde una camioneta en movimiento sobre una vialidad de ese sector. Además se informó que fue localizada y asegurada una camioneta tras ser abandonada por los autores de este crimen.

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Según los datos recabados al momento, este hecho se registró sobre la calle Emiliano Zapata, entre Vicente Guerrero y la carretera Transístmica, justo a la altura del segundo puente peatonal ubicado en dicha zona, esto en el municipio de Cosoleacaque en la zona sur del entidad veracruzana. También se dio a conocer que los habitantes de la zona antes mencionada fueron los encargados de dar aviso a las autoridades policiacas, quienes de forma inmediata activaron un operativo y se trasladaron hasta el punto del reporte.

Se dio a conocer que una de las víctimas tendría aproximadamente 25 años; era de tez morena, cabello lacio y al momento de ser localizada portaba un vestido de color rojo. La otra mujer, de 35 años aproximadamente, también de tez morena, portaba playera gris, short beige y zapatos deportivos de color rojo. Testigos refieren que ambos cuerpos fueron arrojados desde una camioneta color gris con placas del estado de Veracruz mientras la unidad aún se encontraba en movimiento, la cual fue ubicada y asegurada en un lugar cercano.

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Ambas víctimas presentaban huellas de tortura y violencia

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado acerca de este hecho, pero se dio a conocer que los cuerpos de ambas mujeres presentaban visibles huellas de tortura, además de impactos de arma de fuego. Se espera que e próximas horas se de a conocer más información por parte de las autoridades correspondientes al respecto de este hecho de inseguridad.

En el lugar se realizó el acordonamiento correspondiente para recabar indicios que ayuden a obtener pistas que faciliten la ubicación e identificación de quien o quienes cometieron este delito. Tras realizar las diligencias correspondientes en el punto, las cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de no identificadas. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó acerca del inició de una doble carpeta de investigación para esclarecer estos homicidios.

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