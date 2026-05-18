Mujer es Asesinada en la Colonia Las Bajadas de Veracruz; su Pareja Fue Detenida

Una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas se registró durante la mañana de este lunes 18 de mayo en las inmediaciones de la colonia "Las Bajadas" debido al reporte en el que se daba a conocer acerca de un hecho de violencia ocurrido en un domicilio de dicha colonia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, se habría tratado de un hecho violento en el que presuntamente Alejandro "N" acabó con la vida de su pareja sentimental, con quien, según vecinos, vivía en un domicilio ubicado en la calle de Anastasio Plaza, entre Hidalgo y Benito Juárez, de la colonia Las Bajas, en la zona poniente de la ciudad de Veracruz.

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La víctima fue identificada como Teresa "N", de 41 años, quien, a decir de testigos, era una persona amable; presuntamente, Alejandro "N" la habría golpeado en repetidas ocasiones con un martillo y con una tabla de madera que tenía a su alcance hasta que finalmente la privó de la vida.

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Alejandro "N" fue detenido tras ser señalado como presunto responsable de la muerte de Teresa "N"

Una vez que la víctima se encontraba inconsciente, Alejandro "N" habría salido del domicilio para pedir ayuda. Vecinos, al percatarse de la situación, dieron aviso a los cuerpos de auxilio mediante el número de emergencias 911.

Minutos después, elementos de la policía arribaron al lugar donde se registraron los hechos y procedieron a detener al hombre señalado para, posteriormente, remitirlo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, bajo los posibles cargos de feminicidio.

Las autoridades se encargaron de realizar el debido acordonamiento para preservar la escena y llevar a cabo las diligencias correspondientes tras estos hechos ocurridos en la colonia "Las Bajadas", en la zona poniente de la ciudad de Veracruz.

Cabe destacar que este caso se suma a las 29 carpetas de investigación que se llevan integradas en lo que va del año en el estado de Veracruz, esto según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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