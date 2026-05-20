Otorgan Premio Princesa de Asturias a Bóveda Global de Semillas de Svalbard.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, un depósito subterráneo que alberga más de 1.3 millones de semillas de cultivo de 6 mil 300 especies de todo el mundo para salvaguardar la biodiversidad y la alimentación en Noruega, obtuvo el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

Con capacidad para almacenar 4.5 millones de muestras de semillas, la Bóveda Global no es un banco genético al que puedan recurrir investigadores, sino que sirve para que los que hay repartidos por todo el mundo puedan depositar en él muestras de sus colecciones y poder recuperar las semillas en el caso de que las pierdan a causa de alguna catástrofe natural o provocada por el hombre.

La utilidad de esta instalación, el mayor banco de semillas del mundo, se vio por primera vez en 2015, cuando el Centro Internacional de Investigación Agraria en Áreas Desérticas, situado en Siria, perdió por culpa de la guerra los fondos que albergaba y tuvo que recurrir a las que había depositado en la Bóveda Global para poder replicarlas de nuevo.

Inaugurado en 2008, este almacén fue construido por el gobierno noruego en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard, a prueba de terremotos, bombas, erupciones volcánicas o cualquier otro desastre, por lo que popularmente es conocida como la "cámara del fin del mundo" o "Arca de Noé".

A 130 metros sobre el nivel del mar, para que no acabe bajo el agua en el caso de que todas las masas de hielo del planeta se derritiesen, más de mil metros cuadrados repartidos en tres plantas albergan las semillas a 18 grados bajo cero.

#ÚLTIMAHORA: La Bóveda Global de Semillas de Svalbard ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026. pic.twitter.com/9NEWHDY4SY — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) May 20, 2026

Aunque en caso de fallo eléctrico podrían conservarse durante cientos de años gracias a que, al estar situado en el Círculo Polar Ártico, se mantendría la temperatura de forma natural por debajo de los cero grados.

¿De cuánto es el premio?

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50 mil euros (58 mil dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

El banco subterráneo de semillas, a unos mil 300 km del Polo Norte, fue seleccionada entre 32 candidaturas de 17 nacionalidades que optaban al galardón este año.

El gobierno de Noruega es el responsable de la bóveda, junto a una organización internacional sin ánimo de lucro en la que participan varios países, "dedicada a conservar la diversidad de cultivos y hacer que esté disponible siempre para su uso en todo el mundo", explicó la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.

Video: Patti Smith, "La Madrina del Punk", Es Galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

En 2025 la bóveda recibió 2 mil muestras de semillas del Banco Nacional de Germoplasma de Sudán, atacado durante la guerra civil en ese país.

Cuarto galardón de 2026

El de Cooperación Internacional es el cuarto de los galardones concedidos en esta edición de los premios anuales que, a un ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias, que toma el nombre de la heredera al trono de la Corona española.

El año pasado este premio recayó en Mario Draghi, ex primer ministro italiano y "salvador del euro" cuando era gobernador del Banco Central Europeo (BCE).

Entre los anteriores galardonados están Wikipedia, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Estación Espacial Internacional y la Organización Mundial de la Salud.

Este año, se anunció el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la célebre factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.

La semana pasada se falló el de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer por su trabajo en la secuenciación rápida de genomas.

Los galardones serán entregados por la Princesa de Asturias, Leonor, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias, en el norte de España.

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Con información de Agencias

ASJ