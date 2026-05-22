Eleva la OMS a 177 los Muertos por Brote de Ébola en la República Democrática del Congo

Se elevan las muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo (RDC) a 177 y los casos a 750, pero se teme que el alcance de la epidemia sea "mucho mayor", aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su cuenta de X Tedros agregó que en Uganda la situación es "estable", sin nuevos casos registrados, y que los contagios confirmados siguen siendo dos, con un fallecido.

En la RDC, las cifras aumentan "a medida que mejoran las labores de vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero la violencia y la inseguridad están dificultando la respuesta", añadió.

Indicó que se ha desplegado personal adicional de la OMS en la provincia congoleña de Ituri, epicentro del brote, para apoyar a las comunidades afectadas, en tanto el contacto regular se mantiene con las autoridades gubernamentales para coordinar acciones de respuesta.

Este viernes el director general ofrece una rueda de prensa sobre la situación del brote, la segunda desde que lo declarara una emergencia internacional el domingo 17 de mayo.

Es la primera vez que un máximo responsable de la OMS declara este tipo de alerta sin convocar a un comité de emergencia previamente, aunque los expertos de la organización consideran por ahora "bajo" el riesgo a nivel mundial, en tanto que en la República Democrática del Congo y en la región de África subsahariana lo mantienen alto.

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Con información de EFE

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