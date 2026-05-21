Vinculan a proceso a Omar “N” por violencia familiar y lesiones en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que esta tarde se llevó a cabo la audiencia en contra de Omar “N”, quien es considerado probable responsable de los delitos de violencia familiar y lesiones.

Durante la audiencia, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado por ambos delitos. Asimismo, las partes se acogieron a una salida alterna mediante suspensión condicional del proceso, por lo que la autoridad judicial determinó imponer diversas condiciones que deberá cumplir Omar "N", para continuar con su proceso en libertad.

Proceso en desarrollo...