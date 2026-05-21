Taquería Califa de León Pierde Estrella Michelin, pero Se la Dan a Otros Restaurantes de México
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Esta es la lista completa de los 29 restaurantes de México con Estrella Michelin en 2026. Además de los siete nuevos restaurantes premiados
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La taquería “El Califa de León” perdió su estrella Michelin en 2026, pero siete restaurantes en México ubicados en la Ciudad de México y en los estados de Jalisco y Yucatán lograron por primera vez dicha distinción por sus “propuestas gastronómicas sobresalientes” y una taquería de lujo en la CDMX logró su estrella Michelin.
¿Qué taquería de CDMX obtiene estrella Michelin?
Al quedar fuera la taquería “Califa de León” en la lista de estrellas Michelin 2026 en México, se dio a conocer que ese título lo ocupa ahora la taquería Once Mil. Los tacos rondan los 335 pesos y son conocidos como los más caros de la Ciudad de México, al ofrecer una “experiencia gastronómica de lujo” con carne como el wagyu A5.
Estos aspectos destacó Guía Michelin de La Once Mil
La Guía Michelin destacó de la taquería Once Mil
- Salsas del restaurante
- Tortillas hechas a mano de los tacos
- Carnes de gran calidad por ser suaves y jugosas
¿Cuál es el precio de los tacos de La Once Mil?
- Ovalito al pastor: 135 pesos
- Arrachera prime a la leña: 145 pesos
- Barbacoa de hongos: 130 pesos
- Trompo black angus prime: 125 pesos
- Taco de lechón y pork belly: 135 pesos
- Taco de wagyu A4 japonés: 335 pesos
México cuenta con 29 establecimientos con estrella Michelin en 2026
México cuenta con 29 establecimientos que se distinguen por su calidad de acuerdo con la Guía Michelin, su propuesta innovadora y la calidad en el servicio a los comensales.
- Los restaurantes Xokol e Ixi’im, junto con Damiana,en Baja California, recibieron una Estrella Verde por su compromiso con una gastronomía más responsable.
En la edición de este año, la Guía Michelin distingue a 225 restaurantes, entre ellos 16 nuevos establecimientos con el sello nuevos Bib Gourmand por ofrecer productos con buena relación calidad-precio y 31 nuevos que son recomendaciones por la alta calidad de su cocina.
Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, destacó el nivel que han mostrado los chefs en México apoyando nuevas experiencias gastronómicas y enalteciendo los ingredientes mexicanos.
“El nivel de talento culinario en todo el país es verdaderamente extraordinario. Los chefs mexicanos continúan creando experiencias gastronómicas que trascienden fronteras”, destacó.
Jalisco, Puebla y Yucatán se suman a Guía Michelin
Este año se suman Jalisco, Puebla y Yucatán a los estados de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo que ya contaban con restaurantes incluidos en la guía.
¿Qué es la Guía Michelin?
La Guía Michelin es un referente en la gastronomía internacional desde 2005 cuando anunció su primera guía en Norteamérica para Nueva York.
Lista completa de restaurantes en México con estrellas Michelin en 2026
Dos restaurantes con 2 estrellas Michelin
- Ciudad de México: Pujol
- Ciudad de México: Quintonil
27 restaurantes con 1 estrella Michelin
- Baja California: Animalón
- Baja California Sur: Cocina de Autor Los Cabos
- Baja California: Conchas de Piedra
- Baja California: Damiana
- Baja California: Lunario
- Baja California: Olivea Farm to Table
- Jalisco: Alcalde NUEVO
- Jalisco: Xokol NUEVO
- Ciudad de México: Em
- Ciudad de México: Esquina Común
- Ciudad de México: Expendio de Maíz
- Ciudad de México: Gaba NUEVO
- Ciudad de México: La Once Mil NUEVO
- Ciudad de México: Masala y Maíz
- Ciudad de México: Máximo
- Ciudad de México: Rosetta
- Ciudad de México: Sud 777
- Nuevo León: Pangea
- Nuevo León: KOLI Cocina de Origen
- Oaxaca: Levadura de Olla Restaurante
- Oaxaca: Los Danzantes Oaxaca
- Quintana Roo: Cocina de Autor Riviera Maya
- Quintana Roo: HA'
- Quintana Roo: Le Chique
- Yucatán: Huniik NUEVO
- Yucatán: Ixi'im NUEVO
- Yucatán: La Barra de Huniik NUEVO
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Con información de N+
HVI