La taquería “El Califa de León” perdió su estrella Michelin en 2026, pero siete restaurantes en México ubicados en la Ciudad de México y en los estados de Jalisco y Yucatán lograron por primera vez dicha distinción por sus “propuestas gastronómicas sobresalientes” y una taquería de lujo en la CDMX logró su estrella Michelin.

¿Qué taquería de CDMX obtiene estrella Michelin?

Al quedar fuera la taquería “Califa de León” en la lista de estrellas Michelin 2026 en México, se dio a conocer que ese título lo ocupa ahora la taquería Once Mil. Los tacos rondan los 335 pesos y son conocidos como los más caros de la Ciudad de México, al ofrecer una “experiencia gastronómica de lujo” con carne como el wagyu A5.

Estos aspectos destacó Guía Michelin de La Once Mil

La Guía Michelin destacó de la taquería Once Mil

Salsas del restaurante

Tortillas hechas a mano de los tacos

Carnes de gran calidad por ser suaves y jugosas

¿Cuál es el precio de los tacos de La Once Mil?

Ovalito al pastor : 135 pesos

: 135 pesos Arrachera prime a la leña : 145 pesos

: 145 pesos Barbacoa de hongos : 130 pesos

: 130 pesos Trompo black angus prime : 125 pesos

: 125 pesos Taco de lechón y pork belly : 135 pesos

: 135 pesos Taco de wagyu A4 japonés: 335 pesos

México cuenta con 29 establecimientos con estrella Michelin en 2026

México cuenta con 29 establecimientos que se distinguen por su calidad de acuerdo con la Guía Michelin, su propuesta innovadora y la calidad en el servicio a los comensales.

Los restaurantes Xokol e Ixi’im, junto con Damiana,en Baja California, recibieron una Estrella Verde por su compromiso con una gastronomía más responsable.

En la edición de este año, la Guía Michelin distingue a 225 restaurantes, entre ellos 16 nuevos establecimientos con el sello nuevos Bib Gourmand por ofrecer productos con buena relación calidad-precio y 31 nuevos que son recomendaciones por la alta calidad de su cocina.

Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, destacó el nivel que han mostrado los chefs en México apoyando nuevas experiencias gastronómicas y enalteciendo los ingredientes mexicanos.

“El nivel de talento culinario en todo el país es verdaderamente extraordinario. Los chefs mexicanos continúan creando experiencias gastronómicas que trascienden fronteras”, destacó.

Jalisco, Puebla y Yucatán se suman a Guía Michelin

Este año se suman Jalisco, Puebla y Yucatán a los estados de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo que ya contaban con restaurantes incluidos en la guía.

¿Qué es la Guía Michelin?

La Guía Michelin es un referente en la gastronomía internacional desde 2005 cuando anunció su primera guía en Norteamérica para Nueva York.

Lista completa de restaurantes en México con estrellas Michelin en 2026

Dos restaurantes con 2 estrellas Michelin

Ciudad de México: Pujol

Ciudad de México: Quintonil

27 restaurantes con 1 estrella Michelin

Baja California: Animalón

Baja California Sur: Cocina de Autor Los Cabos

Baja California: Conchas de Piedra

Baja California: Damiana

Baja California: Lunario

Baja California: Olivea Farm to Table

Jalisco: Alcalde NUEVO

Jalisco: Xokol NUEVO

Ciudad de México: Em

Ciudad de México: Esquina Común

Ciudad de México: Expendio de Maíz

Ciudad de México: Gaba NUEVO

Ciudad de México: La Once Mil NUEVO

Ciudad de México: Masala y Maíz

Ciudad de México: Máximo

Ciudad de México: Rosetta

Ciudad de México: Sud 777

Nuevo León: Pangea

Nuevo León: KOLI Cocina de Origen

Oaxaca: Levadura de Olla Restaurante

Oaxaca: Los Danzantes Oaxaca

Quintana Roo: Cocina de Autor Riviera Maya

Quintana Roo: HA'

Quintana Roo: Le Chique

Yucatán: Huniik NUEVO

Yucatán: Ixi'im NUEVO

Yucatán: La Barra de Huniik NUEVO

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Con información de N+

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